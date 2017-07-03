Полиция Гусевского района разыскивает Мурадяна Эмила, подозреваемого в мошенничестве

3 июль 2017, 11:57

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Сотрудники полиции Гусевского района разыскивают Мурадяна Эмила Кареновича, 1993 года рождения, скрывающегося от суда. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.Приметы: на вид 25 лет, рост 170 см, азиатской внешности, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные, стрижка короткая.Если вы располагаете информацией о местонахождении Эмила Мурадяна, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32 или 02.