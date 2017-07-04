На улице Победы автомобиль «Опель» сбил 25-летнюю местную жительницу

4 июль 2017, 12:52

3 июля в городе Гусева под колесами легкового автомобиля пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



В 20.35 на улице Победы водитель автомобиля «Опель Омега» допустил наезд на 25-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила травмы.



Ещё одно ДТП с участием жительницы Гусева произошло на Светлогорском шоссе. 4 июля в 00.30 водитель автомобиля «Ауди» допустил наезд на 38-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

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