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На улице Победы автомобиль «Опель» сбил 25-летнюю местную жительницу

4 июль 2017, 12:52
3 июля в городе Гусева под колесами легкового автомобиля пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 20.35 на улице Победы водитель автомобиля «Опель Омега» допустил наезд на 25-летнюю местную жительницу, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила травмы.

Ещё одно ДТП с участием жительницы Гусева произошло на Светлогорском шоссе. 4 июля в 00.30 водитель автомобиля «Ауди» допустил наезд на 38-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.
Теги: авария
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житель
# 1житель
Нормальное освещение пешеходных переходов сделайте и проблем будет меньше. Такие происшествия слишком часто случаются.
Вчера, 21:50   ЦитироватьОтветить2
Житель 222
# 2Житель 222
Я бы даже сказал постоянно случаются!
Вчера, 22:35   ЦитироватьОтветить2

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