В поселке Липово полностью сгорела деревянная баня

10 июль 2017, 12:09

10 июля 2017 года, в 4.31, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Липово Гусевского городского округа. Полностью сгорела деревянная баня размером 5х8м.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единиц техники.



Пострадавших нет.

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