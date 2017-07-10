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В поселке Липово полностью сгорела деревянная баня

10 июль 2017, 12:09
В поселке Липово полностью сгорела деревянная баня
10 июля 2017 года, в 4.31, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Липово Гусевского городского округа. Полностью сгорела деревянная баня размером 5х8м.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единиц техники.

Пострадавших нет.
Теги: пожар Липово
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