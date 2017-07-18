Под Гусевом столкнулись автомобили «Хендэ» и «Фольксваген Пассат»

18 июль 2017, 14:58

17 июля в 15.35 на 109 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров – граница с Литвой» в Гусевском районе женщина-водитель автомобиля «Хендэ», двигаясь со стороны поселка Приозерное в направлении Фурманово, на перекрестке неравнозначных дорог не уступила право проезда автомобилю «Фольксваген Пассат», двигавшемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.



В результате ДТП водитель «Хендэ» получила травмы и доставлена в больницу.

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