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В Гусеве сержанта, давшего взятку командиру, оштрафовали на 7 тысяч рублей

24 июль 2017, 09:38
В Гусеве сержанта, давшего взятку командиру, оштрафовали на 7 тысяч рублей
В Гусеве осудили младшего сержанта, который дал взятку командиру роты ради увольнения. Об этом пишет Клопс.Ru, ссылаясь на военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту.

Молодой человек был стрелком — помощником гранатомётчика в войсковой части №90151. 19 августа 2016 года он заплатил командиру роты 2500 рублей за возможность уйти в увольнение на три дня. Деньги мужчина передал начальнику в подъезде одного из домов.

В результате сержанта признали виновным по ст. 291.2 УК РФ ("Дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей). Калининградский гарнизонный суд оштрафовал его на 7000 рублей.

В апреле под суд пошёл ещё один военнослужащий из этой части, покупавший увольнения. В середине мая вынесли приговор его пулемётчику. В конце мая оштрафовали их сослуживца-наводчика.
Теги: самоволка взятка военные
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