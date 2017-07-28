В садовом обществе «Металлист» полностью сгорела одноэтажная дача

28 июль 2017, 07:11

27 июля 2017 года, в 22.36, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Московской в садовом обществе «Металлист» города Гусева. Полностью сгорела одноэтажная кирпичная дача размерами 6х6 метров. Также обгорел оббитый жестью деревянный сарай, размерами 4х4 метра.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 1 единицы техники.



Пострадавших нет.

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