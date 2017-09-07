В садовом обществе «Металлист» полностью выгорело одноэтажное кирпичное строение
7 сентябрь 2017, 12:14
6 сентября 2017 года в 21.58 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Московской в садовом обществе «Металлист» Гусевского городского округа. Полностью выгорело одноэтажное кирпичное строение размером 5х5 метров.Теги: пожар
Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 6 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 6 человек и 2 единиц техники.
Пострадавших нет.
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