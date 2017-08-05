Стройцентр
Происшествия / Видеоновости

Под Гвардейском рейсовый автобус «Калиниград - Гусев» съехал в кювет

5 август 2017, 18:13
Под Гвардейском рейсовый автобус «Калиниград - Гусев» съехал в кювет

Фотография Максима Максимчука
Рейсовый автобус «Калиниград - Гусев» съехал в кювет. Об этом сообщили пользователи группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».

Дорожно транспортное происшествие произошло после моста на Гвардейск по пути в Калининград. По предварительным данным водителю пришлось применит экстренное торможение. В районе места ДТП, по словам очевидцев, разлита тормозная жидкость.

Пассажиров автобуса с трассы забрал другой автобус. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
Теги: авария
194 просмотра   |   4 комментария
0
Другие новости по теме
Спасатели МЧС привлекались для ликвидации последствий ДТП под Гусевом
Спасатели МЧС привлекались для ликвидации последствий ДТП под Гусевом
В Гусеве на пешеходном переходе насмерть сбили пожилого человека
В Гусеве на пешеходном переходе насмерть сбили пожилого человека
В Гусевском районе водитель автомобиля «Опель» съехал в кювет: пассажир госпитализирован
В Гусевском районе водитель автомобиля «Опель» съехал в кювет: пассажир госпитализирован
В Гусеве произошел межэтнический конфликт с участием людей из окружения «спарринг-партнера» Николая Цуканова
В Гусеве произошел межэтнический конфликт с участием людей из окружения «спарринг-партнера» Николая Цуканова
Макиавелли
# 1Макиавелли
Ветровое стекло в районе водительского сидения со следами трещин.Возможно от удара водителя об стекло.Кто знает причины ДТП?
Сегодня, 18:39   ЦитироватьОтветить0
Справедливость
# 2Справедливость
Вот и дохаялись частников, и славная Автоколонна попала,Как говорится)Интересно,а как так такое могло произойти, в соседней ветке поди, некоторые личности усирались, как круто ездить на автобусах автоколонны и как это БЕЗОПАСНО))))Только вот фото не частников,явно)))
Сегодня, 18:53   ЦитироватьОтветить0
Горожанин
# 3Горожанин
Цитата: Справедливость
Вот и дохаялись частников, и славная Автоколонна попала,Как говорится)Интересно,а как так такое могло произойти, в соседней ветке поди, некоторые личности усирались, как круто ездить на автобусах автоколонны и как это БЕЗОПАСНО))))Только вот фото не частников,явно)))

Главное отличие в этой ситуации от "нелегалов" в том, что жизнь и здоровье пассажиров у легальных перевозчиков ЗАСТРАХОВАНЫ на сумму более 2 000 000 руб. А в остальном всё правильно, ДТП случаются со всеми. Другое дело, по чьей вине они происходят и тяжесть последствий.
Сегодня, 19:14   ЦитироватьОтветить0
Горожанин
# 4Горожанин
ГИБДД рекомендует: http://www.gibdd.ru/r/39/news/3434414/
Сегодня, 19:36   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent