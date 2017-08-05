Под Гвардейском рейсовый автобус «Калиниград - Гусев» съехал в кювет
5 август 2017, 18:13
Фотография Максима Максимчука
Рейсовый автобус «Калиниград - Гусев» съехал в кювет. Об этом сообщили пользователи группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».Теги: авария
Дорожно транспортное происшествие произошло после моста на Гвардейск по пути в Калининград. По предварительным данным водителю пришлось применит экстренное торможение. В районе места ДТП, по словам очевидцев, разлита тормозная жидкость.
Пассажиров автобуса с трассы забрал другой автобус. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
Дорожно транспортное происшествие произошло после моста на Гвардейск по пути в Калининград. По предварительным данным водителю пришлось применит экстренное торможение. В районе места ДТП, по словам очевидцев, разлита тормозная жидкость.
Пассажиров автобуса с трассы забрал другой автобус. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
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