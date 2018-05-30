Гусевские полицейские задержали мужчину за попытку кражи денег с банковской карты

30 мая 2018, 18:55

В межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» поступило заявление 47-летнего горожанина о том, что неустановленное лицо пыталось завладеть денежными средствами с утерянной им банковской карты.



Сотрудники уголовного розыска установили, что утерянную заявителем борсетку, в которой находились документы и банковская карта с ПИН-кодом, нашел 32-летний житель Озерска. Мужчина решил оставить карту себе и отправился в ближайший банкомат, где попытался снять деньги с карты. Однако владелец карты успел её заблокировать, поэтому на все попытки злоумышленника последовал отказ.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.



Полиция напоминает: согласно статье 227 Гражданского Кодекса Российской Федерации, нашедший потерянную вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. В случае, если вещь найдена в помещении или на транспорте, необходимо сдать находку владельцу помещения, в котором обнаружена вещь. В этом случае последний приобретает права и обязанности лица, нашедшего вещь.



Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в полицию хозяин не нашелся, нашедший вещь приобретает право собственности на находку (ст. 228 ГК РФ). Если же хозяин найдется, нашедший имеет право на возмещение необходимых расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также затрат на обнаружение лица, управомоченного получить вещь. Кроме того, нашедший вещь вправе потребовать от хозяина вознаграждение в размере 20% стоимости вещи (ст. 229 ГК РФ).

163 просмотра