В центре Гусева задержали мужчину с урожаем опийного мака

24 август 2017, 09:42

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» задержали подозреваемого 21 августа на улице Московской в районном центре. Полицейские остановили 45-летнего местного жителя, у которого при себе находился собранный урожай опийного мака.



Криминалистическая экспертиза подтвердила, что изъятое у злоумышленника вещество растительного происхождения является наркосодержащей маковой соломой общей массой 210 грамм. По оперативным данным, мужчина собрал ее на садовом участке, принадлежащем его матери. На следующий день после задержания данный гражданин должен был предстать перед судом по обвинению в краже мобильного телефона.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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