Полицейские Гусева задержали местного жителя с марихуаной

15 августа 2018, 14:19

Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Гусевский» получили оперативную информацию, о том, что 47-летний гражданин может хранить при себе наркотические вещества.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину на улице Московской. В ходе личного досмотра подозреваемого в кармане его одежды было обнаружено вещество растительного происхождения. Эксперты установили, что изъятая масса представляет наркотическое вещество — марихуана.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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