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Под Гусевом заблудившийся грибник самостоятельно вышел из леса

8 сентябрь 2017, 16:21
Под Гусевом заблудившийся грибник самостоятельно вышел из леса
7 сентября текущего года в Центр обработки вызовов системы-112 поступило сообщение о заблудившемся в лесу грибнике за поселком Еловое Гусевкого района.

Вызов поступил в 15.07 от женщины, с просьбой о помощи в поисках брата. В лес они приехали в 2 часа дня на машине с братом и его женой. Машину оставили с правой стороны возле беседки на повороте к поселку Каспийское. Женщина была обеспокоена, так как брат в возрасте и имеет хроническое заболевание.

На поиски заблудившегося грибника были назначены все необходимые службы. Около пяти часов вечера мужчина самостоятельно вышел к машине.
Теги: грибники
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