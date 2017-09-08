Под Гусевом заблудившийся грибник самостоятельно вышел из леса

8 сентябрь 2017, 16:21

7 сентября текущего года в Центр обработки вызовов системы-112 поступило сообщение о заблудившемся в лесу грибнике за поселком Еловое Гусевкого района.



Вызов поступил в 15.07 от женщины, с просьбой о помощи в поисках брата. В лес они приехали в 2 часа дня на машине с братом и его женой. Машину оставили с правой стороны возле беседки на повороте к поселку Каспийское. Женщина была обеспокоена, так как брат в возрасте и имеет хроническое заболевание.



На поиски заблудившегося грибника были назначены все необходимые службы. Около пяти часов вечера мужчина самостоятельно вышел к машине.

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