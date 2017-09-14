Заблудившийся в лесу за поселком Майское грибник самостоятельно нашел дорогу

14 сентябрь 2017, 16:08

13 сентября в Центр обработки вызовов системы – 112 поступило сообщение о том, что в Гусевском районе за поселком Майское в лесу заблудился мужчина. Об этом сообщает пресс-служба системы 112 «ВКонтакте».



За помощью в Центр обратилась дочь потерявшегося. Она была очень обеспокоена, так как ее отец – инвалид 2-ой группы, в лес за грибами ушел еще в 9 часов утра.



На данный вызов были назначены полиция и спасатели. Около пяти часов вечера мужчина самостоятельно вышел из леса.

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