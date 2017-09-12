Контрактник из Гусевской части получил год колонии-поселения за самоволку
12 сентябрь 2017, 14:56
Калининградский гарнизонный военный суд приговорил стрелка-помощника гранатометчика 7-й мотострелковой роты 3-го мотострелкового батальона войсковой части № 90151 дислоцированной в Гусеве Евгения Савко за четыре самоволки. Об этом пишет «ГТРК «Калининград».Теги: самоволка военные
Савко, «желая отдохнуть от военной службы», уходил из части с 5 сентября по 4 октября 2016 года, с 10 октября 2016 по 9 февраля 2017 года, с 10 февраля 2017 года по 17 марта 2017 года, а также с 18 марта по 18 апреля 2017 года.
Вместо того, чтобы выполнять свои служебные обязанности, согласно подписанного контракта, рядовой Савко проводил время в различных населённых пунктах Краснознаменского района Калининградской области и в самом Калининграде.
Рассмотрев все предоставленные доказательства преступления, военный суд назначил рядовому наказание виде лишения свободы сроком в виде 1 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Савко, «желая отдохнуть от военной службы», уходил из части с 5 сентября по 4 октября 2016 года, с 10 октября 2016 по 9 февраля 2017 года, с 10 февраля 2017 года по 17 марта 2017 года, а также с 18 марта по 18 апреля 2017 года.
Вместо того, чтобы выполнять свои служебные обязанности, согласно подписанного контракта, рядовой Савко проводил время в различных населённых пунктах Краснознаменского района Калининградской области и в самом Калининграде.
Рассмотрев все предоставленные доказательства преступления, военный суд назначил рядовому наказание виде лишения свободы сроком в виде 1 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
89 просмотров
0