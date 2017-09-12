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Контрактник из Гусевской части получил год колонии-поселения за самоволку

12 сентябрь 2017, 14:56
Контрактник из Гусевской части получил год колонии-поселения за самоволку
Калининградский гарнизонный военный суд приговорил стрелка-помощника гранатометчика 7-й мотострелковой роты 3-го мотострелкового батальона войсковой части № 90151 дислоцированной в Гусеве Евгения Савко за четыре самоволки. Об этом пишет «ГТРК «Калининград».

Савко, «желая отдохнуть от военной службы», уходил из части с 5 сентября по 4 октября 2016 года, с 10 октября 2016 по 9 февраля 2017 года, с 10 февраля 2017 года по 17 марта 2017 года, а также с 18 марта по 18 апреля 2017 года.

Вместо того, чтобы выполнять свои служебные обязанности, согласно подписанного контракта, рядовой Савко проводил время в различных населённых пунктах Краснознаменского района Калининградской области и в самом Калининграде.

Рассмотрев все предоставленные доказательства преступления, военный суд назначил рядовому наказание виде лишения свободы сроком в виде 1 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Теги: самоволка военные
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