В Гусеве полицейские задержали 20-летнего местного жителя за кражу автомагнитолы

27 апреля 2018, 14:02

Участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» раскрыли кражу автомагнитолы и акустических колонок из автомобиля марки «ВАЗ», припаркованного во дворе дома на проспекте Ленина. Причинённый ущерб составил порядка 7500 рублей.



Как установили сотрудники полиции, неизвестный проник в незапертый автомобиль в ночь на 16 апреля. Действия злоумышленника зафиксировала камера наблюдения, установленная неподалёку от места преступления.



Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий и установили, что к краже может быть причастен молодой парень 20-ти лет. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел. Участковые уполномоченные изъяли похищенное имущество.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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