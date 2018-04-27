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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве полицейские задержали 20-летнего местного жителя за кражу автомагнитолы

27 апреля 2018, 14:02
В Гусеве полицейские задержали 20-летнего местного жителя за кражу автомагнитолы
Участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» раскрыли кражу автомагнитолы и акустических колонок из автомобиля марки «ВАЗ», припаркованного во дворе дома на проспекте Ленина. Причинённый ущерб составил порядка 7500 рублей.

Как установили сотрудники полиции, неизвестный проник в незапертый автомобиль в ночь на 16 апреля. Действия злоумышленника зафиксировала камера наблюдения, установленная неподалёку от места преступления.

Полицейские провели комплекс оперативных мероприятий и установили, что к краже может быть причастен молодой парень 20-ти лет. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел. Участковые уполномоченные изъяли похищенное имущество.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
полиция кража
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