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Мошенника из Гусева задержали спустя несколько месяцев в Подмосковье

13 октябрь 2017, 18:11
Мошенника из Гусева задержали спустя несколько месяцев в Подмосковье
4 октября в Подмосковье задержали Дмитрия Невежина, разыскиваемого полицией Гусевского района за мошенничество в особо крупном размере. Об этом Клопс.Ru сообщил источник, близко знакомый с ситуацией.

57-летний мужчина скрылся от органов предварительного следствия. Его обвиняют в совершении преступления по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Подозреваемого передали сотрудникам УМВД по Калининградской области.

Полиция Гусевского района объявила в розыск Дмитрия Невежина, который проходит по делу о мошенничестве.
Теги: полиция мошеничество
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