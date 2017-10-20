В Гусеве двое молодых людей вымогали у сироты 100 тысяч рублей

20 октябрь 2017, 12:57

Операцию по задержанию вымогателей провели сотрудники уголовного розыска, к которым обратился за помощью 18-летний сирота. Обоих подозреваемых полицейские задержали при получении денег от потерпевшего, от которого они требовали в общей сумме 100 тысяч рублей.



Задержанными оказались 19-летний и 18-летний жители Нестеровского района, ранее судимые за совершение преступлений, в том числе вымогательство. У подозреваемых изъяли деньги, банковские карты и покупки – одежду и мобильные телефоны.



По предварительным данным, узнав, что молодой человек недавно получил крупную социальную выплату, злоумышленники пришли к нему и под угрозой применения насилия стали вымогать деньги. Причинив юноше телесные повреждения, нападавшие получили от него 25 тысяч рублей, часть из которых потратили на одежду и развлечения. Вскоре этой суммы вымогателям показалось мало, и они выдвинули новые требования, пригрозив расправой в случае обращения в полицию.



Следователь межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

133 просмотра | 2 комментария