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В Гусеве двое молодых людей вымогали у сироты 100 тысяч рублей

20 октябрь 2017, 12:57
В Гусеве двое молодых людей вымогали у сироты 100 тысяч рублей
Операцию по задержанию вымогателей провели сотрудники уголовного розыска, к которым обратился за помощью 18-летний сирота. Обоих подозреваемых полицейские задержали при получении денег от потерпевшего, от которого они требовали в общей сумме 100 тысяч рублей.

Задержанными оказались 19-летний и 18-летний жители Нестеровского района, ранее судимые за совершение преступлений, в том числе вымогательство. У подозреваемых изъяли деньги, банковские карты и покупки – одежду и мобильные телефоны.

По предварительным данным, узнав, что молодой человек недавно получил крупную социальную выплату, злоумышленники пришли к нему и под угрозой применения насилия стали вымогать деньги. Причинив юноше телесные повреждения, нападавшие получили от него 25 тысяч рублей, часть из которых потратили на одежду и развлечения. Вскоре этой суммы вымогателям показалось мало, и они выдвинули новые требования, пригрозив расправой в случае обращения в полицию.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Теги: вымогательство полиция
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саан
# 1саан
Это наверно Визнович раскрыл? Опер от бога! Побольше бы таких.
Сегодня, 14:01   ЦитироватьОтветить0
саан
# 2саан
P.S.: Конечно же это был стёб.
Сегодня, 14:06   ЦитироватьОтветить0

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