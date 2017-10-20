Жители Гусева украли металлические рельсы для электрокрана

20 октябрь 2017, 21:53

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Нестеровскому району раскрыли кражу оборудования с территории лесного хозяйства. Преступление было совершено 16 октября в поселке Краснолесье. Злоумышленники проникли на склад лесхоза и похитили металлические рельсы для электрического крана.



Проведя комплекс оперативных мероприятий, полицейские установили причастность к краже двоих жителей Гусевского района в возрасте 40-ка и 30-ти лет. Мужчин задержали, у них изъяли похищенное имущество.



Ранее оба подозреваемых были судимы за угон, а старший также привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

130 просмотров