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Жители Гусева украли металлические рельсы для электрокрана

20 октябрь 2017, 21:53
Жители Гусева украли металлические рельсы для электрокрана
Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Нестеровскому району раскрыли кражу оборудования с территории лесного хозяйства. Преступление было совершено 16 октября в поселке Краснолесье. Злоумышленники проникли на склад лесхоза и похитили металлические рельсы для электрического крана.

Проведя комплекс оперативных мероприятий, полицейские установили причастность к краже двоих жителей Гусевского района в возрасте 40-ка и 30-ти лет. Мужчин задержали, у них изъяли похищенное имущество.

Ранее оба подозреваемых были судимы за угон, а старший также привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.
Теги: кража полиция
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