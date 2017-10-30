В Гусевском районе задержали подозреваемого в кражах крупного рогатого скота с пастбищ области

30 октябрь 2017, 17:30

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Черняховский» поступило сообщение от местной жительницы о пропаже трех коров с пастбища, расположенного в полутора километрах от ее дома в одном из поселков. Стоимость животных Голштинской породы превысила 170 тысяч рублей.



Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что пастбище никак не охранялось, не огорожено и не оборудовано электропастухом. В результате дальнейшего осмотра сотрудники полиции обнаружили следы транспортного средства, на котором, предположительно, увезли краденый скот.



В ходе проведения неотложных мероприятий следственно-оперативная группа задержала в Гусевском районе, в 5-ти километрах от поселка Лермонтово, микроавтобус, в фургоне которого находились три похищенные коровы. Животные изъяты и живыми возвращены владельцу. Водитель 21-летний ранее судимый житель Черняховского района доставлен в отдел полиции.



По результатам проверки сотрудников уголовного розыска в отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».



В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим подобным преступлениям, совершенным на территории Калининградской области. По оперативной информации злоумышленник похищал крупный рогатый скот, забивал животных и продавал на мясо. Микроавтобус изъят и на время следствия помещен на стоянку.

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