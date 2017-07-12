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В поселке Калининское неизвестные украли у пенсионерки двух коров

12 июль 2017, 18:41
В поселке Калининское неизвестные украли у пенсионерки двух коров
За помощью в Межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» обратилась 61-летняя жительница поселка Калининское. Женщина сообщила, что в ночь на 11 июля неизвестные увели двух коров, которые паслись на привязи в поле за её домом.

В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что пастбище не огорожено, а веревки, которыми были привязаны животные, перерезаны.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят проверку по заявлению пенсионерки. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также лица, которые могут быть причастны к краже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские рекомендует владельцам домашнего скота и птицы соблюдать следующие правила:

  • не оставлять животных без присмотра, особенно в вечернее и ночное время суток;
  • ограждения летних загонов и сараев выполнять из усиленных конструкций с закрывающимися на замок воротами;
  • на ночь уводить животных с пастбища в хорошо запираемые и, по возможности, охраняемые помещения;
  • не доверять выпас скота малознакомым гражданам;
  • фиксировать внешность и индивидуальные особенности каждого животного, в том числе с помощью фото- и видеотехники.
Теги: полиция кража сельское хозяйство
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