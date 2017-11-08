Гусевские легкоатлеты приняли участие в первенстве спортивной школы олимпийского резерва № 4

8 ноябрь 2017, 16:38

Первого ноября 2017 года, 19 спортсменов МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» под руководством тренера преподавателя Лукьянова А.А., приняли участие в открытом первенстве спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 4 по легкой атлетике в г. Калининград. В очередной раз наша команда заняла призовые места.



В беге на 1000 метров с результатом 2 мин.52.46 сек., первое место занял Ниязов Роман . Второе место занял Толибов Мансур (СОШ№3) с результатом 3 мин.02.24 сек., и третье место с результатом 3 мин. 05.07 сек., занял Кириллов Павел (СОШ №1).



В беге на 600 метров с результатом 1 мин. 35.66 сек., первое занял Карабанов Кирилл (СОШ№3).



Среди девушек в беге на 1000 метров с результатом3 мин. 29.37 сек., третье место заняла Сорокина Арина (СОШ№1).



В беге на 60 метров с результатом 8.48 сек., третье место заняла Егорычева Елизавета (СОШ№3).



В беге на 600 метров с результатом 2 мин.10.13 сек., третье место заняла Шуваева Алина (СОШ №3).



Особенно надо выделить результаты Манченко Вероники (СОШ№3) которая в беге на 1000 метров показала для своего возраста отличное время 3 мин.31.74 сек., и заняла четверное место, уступив пару секунд своей коллеге по команде Сорокиной Арине.



Очень хороший результат показал учащийся МОУ «СОШ№1» Ермаков Леонид пробежавший 1000 метров за 3 мин.17.27 сек.



В очередной раз поздравляем нашего тренера Лукьянова Александра Александровича и его воспитанников с заслуженной победой и пожелаем им дальнейших успехов!

169 просмотров | 1 комментарий