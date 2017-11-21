Гусевские легкоатлеты приняли участие в международных соревнованиях «Балтийская осень»

21 ноябрь 2017, 12:38

17-18 ноября 2017 года спортсмены Гусевской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера преподавателя Лукьянова А.А., приняли участие в традиционных международных соревнованиях по лёгкой атлетике «Балтийская осень», которые проходили в спортивном комплексе «Юность» г. Калининград.



Всего в данных соревнованиях приняло участие около 300 человек. Прибыло четыре команды из республики Литва, 2 команды из Латвии, 2 команды из г. Санкт Петербург, команда г. Гродно респ. Беларусь.



От нашей школы приняло участие 8 спортсменов. Все показали очень высокие результаты, но особенно хотелось бы отметить учащихся МАОУ «СОШ №3» Манченко Веронику и Толибова Мансура. Вероника 2005 года рождения боролась с участницей на много старше себя (2001 г.р.), но не растерялась и в беге на 3000 метров заняла вторе место показав великолепное время для этого возраста 11 мин. 39.08 сек., и 5 место в беге на 1500 метров с результатом 5 мин. 27.12 сек.



Толибов Мансур проиграл доли секунды в борьбе за второе место и в беге на 3000 метров с результатом 10 мин.04.44 сек. занял 3 место.



Нужно отметить нашу спортсменку Нащекину Ирину (СОШ №1) которая хоть и не заняла призовые места, но показала отличные результаты в беге на 60 метров (8.87 сек.) и в беге на 200 метров , она выполнила второй спортивный разряд с результатом 29.33 сек.



Поздравляем наших спортсменов и тренера с достигнутыми спортивными результатами и пожелаем им дальнейших побед!

272 просмотра