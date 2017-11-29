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В ФОКе прошло открытое первенство по плаванию «День Брассиста»

29 ноябрь 2017, 13:00
В ФОКе прошло открытое первенство по плаванию «День Брассиста»
24 ноября 2017 года в ФОКе города Гусева состоялось открытое первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по плаванию «День Брассиста».

В соревнованиях приняли участие 125 пловцов, разных возрастов. 2009 г.р. и моложе, 2007-2008 г.р., 2005- 2006 г.р., 2003-2004 г.р. и 2002 г.р. и старше.

В соревнованиях участвовали: г. Балтийск ЦСКА, г. Калининград ЦСКА, г. Советск, г. Зеленоградск, г. Балтийск современное пятиборье и г. Гусев ДЮСШ.

Участники соревнований стартовали на дистанциях 50, 100 и 200 м. брасс.

Нашу спортивную школу представляла старший тренер-преподаватель по плаванию Стребкова Елена Леонидовна.

Учащиеся МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» Крючков Иван 2009 г.р. занял 1 место на 50 м. и 100 м. и на этих же дистанциях Чибисов Матвей занял 3 место.

Голощапов Никита 2008 г.р. на 50 м. был третьим, а на 100м. занял 1 место.

Болкунова Анастасия заняла третьи места на 50 и 200 м. брасс. Щетенко Евгений 2000 г.р. занял 3 место на 50 м. брасс.

Мишаева Виталия 2008 г.р. на дистанции 100 м. брасс заняла 3 место, а Мазур Богдан 2007г.р. был вторым.

Тимошина Анна и Костандова Елизавета 2007 г.р. выполнили 1 юношеского разряда.

Поздравляем наших ребят с победой и пожелаем им дальнейших успехов.
Теги: соревнование плаванье ДЮСШ ФОК
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