В ФОКе города Гусева прошло первенство «Гусевской ДЮСШ» по плаванию

31 октябрь 2017, 11:54

27 октября 2017 года в ФОКе города Гусева состоялось первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по плаванию. В соревнованиях приняли участие 60 пловцов разных возрастных категорий: 2009 г.р. и моложе, 2007-2008 г.р., и 2006 г.р. и старше.



Участники стартовали на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров вольный стиль.



Призовые места заняли Яцкив Богдана, Чибисов Матвей, Крючков Иван, Чернова Елизавета, Кремер Виктория, Голощапов Никита, Лысюк Кирилл, Имховик Дарья, Болкунова Анастасия и Щетенко Евгения.



На следующий день, 28 октября 2017 года, команда пловцов МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» в количестве 40 человек под руководством тренерского состава Стребковой Е.Л., и Евдокимова Ю.В., убыли в г. Зеленоградск на «Пятый фестиваль плавания 2017».



В спортивном мероприятии приняли участие более 300 спортсменов. На открытие фестиваля приехала команда СДЮСШОР-14 (Центр олимпийского резерва), где синхронистки показали свою программу под музыку «Калинка-малинка».



Участники соревнований стартовали на дистанции 50 метров, вольный стиль.



Результаты соревнования в течении 7 дней будут размещены в газете «Калининградский спорт». Награждение призеров пройдет 2 ноября 2017 года на торжественном открытии первенства города по плаванию во дворце спорта «Юность» г. Калининград.

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