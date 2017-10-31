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В ФОКе города Гусева прошло первенство «Гусевской ДЮСШ» по плаванию

31 октябрь 2017, 11:54
В ФОКе города Гусева прошло первенство «Гусевской ДЮСШ» по плаванию
27 октября 2017 года в ФОКе города Гусева состоялось первенство МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» по плаванию. В соревнованиях приняли участие 60 пловцов разных возрастных категорий: 2009 г.р. и моложе, 2007-2008 г.р., и 2006 г.р. и старше.

Участники стартовали на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров вольный стиль.

Призовые места заняли Яцкив Богдана, Чибисов Матвей, Крючков Иван, Чернова Елизавета, Кремер Виктория, Голощапов Никита, Лысюк Кирилл, Имховик Дарья, Болкунова Анастасия и Щетенко Евгения.

На следующий день, 28 октября 2017 года, команда пловцов МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» в количестве 40 человек под руководством тренерского состава Стребковой Е.Л., и Евдокимова Ю.В., убыли в г. Зеленоградск на «Пятый фестиваль плавания 2017».

В спортивном мероприятии приняли участие более 300 спортсменов. На открытие фестиваля приехала команда СДЮСШОР-14 (Центр олимпийского резерва), где синхронистки показали свою программу под музыку «Калинка-малинка».

Участники соревнований стартовали на дистанции 50 метров, вольный стиль.

Результаты соревнования в течении 7 дней будут размещены в газете «Калининградский спорт». Награждение призеров пройдет 2 ноября 2017 года на торжественном открытии первенства города по плаванию во дворце спорта «Юность» г. Калининград.
Теги: соревнование плаванье ФОК
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Васька КОНЬ
# 1Васька КОНЬ
Это что за "ихтиандры"
Вчера, 12:25   ЦитироватьОтветить0
ДепУР
# 2ДепУР
Это ж фотографии бассейна не из Гусевского ФОКа о.О
Вчера, 13:38   ЦитироватьОтветить3
Гость Гость
# 3Гость Гость
Это ФОК в Зеленеоградске
Вчера, 14:06   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 4Гость Гость
Извините!!! Зеленоградске
Вчера, 14:06   ЦитироватьОтветить0

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