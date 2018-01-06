В бильярдном клубе «Пирамида» прошел Рождественский турнир

6 январь 2018, 14:07

5 января в бильярдном клубе «Пирамида» прошел Рождественский турнир по бильярду. Соревнования проводились в трех возрастных категориях.



Призёры группы начальной подготовки

Мальчики - Иванов Илья, Самчук Елена, Вундер Елизавета.

Девочки - Конева Валерия, Штивинг Татьяна, Дозорнова Ангелина.



Призеры группы юных спортсменов

Куртуков Максим, Ворбьев Максим, Сережин Роман.



Призёры взрослой группы

Левчук Сергей, Коновалов Алексей, Дьяченко Александр.



Победители и призеры награжднны кубками, медалями и дипломами.



Поздравляем победителей и призеров, всех любителей бильярда С Рождеством. Успехов в учебе и новых побед на зеленом сукне бильярда.

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