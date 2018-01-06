В бильярдном клубе «Пирамида» прошел Рождественский турнир
6 январь 2018, 14:07
5 января в бильярдном клубе «Пирамида» прошел Рождественский турнир по бильярду. Соревнования проводились в трех возрастных категориях.бильярд соревнование
Призёры группы начальной подготовки
Мальчики - Иванов Илья, Самчук Елена, Вундер Елизавета.
Девочки - Конева Валерия, Штивинг Татьяна, Дозорнова Ангелина.
Призеры группы юных спортсменов
Куртуков Максим, Ворбьев Максим, Сережин Роман.
Призёры взрослой группы
Левчук Сергей, Коновалов Алексей, Дьяченко Александр.
Победители и призеры награжднны кубками, медалями и дипломами.
Поздравляем победителей и призеров, всех любителей бильярда С Рождеством. Успехов в учебе и новых побед на зеленом сукне бильярда.
Призёры группы начальной подготовки
Мальчики - Иванов Илья, Самчук Елена, Вундер Елизавета.
Девочки - Конева Валерия, Штивинг Татьяна, Дозорнова Ангелина.
Призеры группы юных спортсменов
Куртуков Максим, Ворбьев Максим, Сережин Роман.
Призёры взрослой группы
Левчук Сергей, Коновалов Алексей, Дьяченко Александр.
Победители и призеры награжднны кубками, медалями и дипломами.
Поздравляем победителей и призеров, всех любителей бильярда С Рождеством. Успехов в учебе и новых побед на зеленом сукне бильярда.
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