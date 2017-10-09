В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, посвященный Дню учителя
9 октябрь 2017, 13:53
8 октября в бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, посвященный Дню учителя. Соревнования проводились по трем категориям.бильярд соревнование
Самые младшие (группа начальной подготовки 1год обучения):
1 место - Иванов Илья
2 место - Февралев Денис
3 место - Самчук Елена
Среди девочек 2-го года обучения:
1 место - Штивинг Татьяна
2 место - Вундер Елизавета
3 место - Кузнецова Наталья
Самые упорные сражения происходили в 3-й группе, в которую были включены опытные биллиардисты, старшие учащиеся ДЮСШ и приглашенные гости из Краснознаменска. Молодеж уверенно вела себя у бильярдных столов, забивая красивые шары, но опыт и мастерство взяли верх.
1 место - Сырман Александр
2 место - Сементин Валерий
3 место – СережинРоман
Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами.
Благодарим призеров и всех любителей бильярда за красивую игру. Желаем новых побед на зеленом бильярдном сукне.
Самые младшие (группа начальной подготовки 1год обучения):
1 место - Иванов Илья
2 место - Февралев Денис
3 место - Самчук Елена
Среди девочек 2-го года обучения:
1 место - Штивинг Татьяна
2 место - Вундер Елизавета
3 место - Кузнецова Наталья
Самые упорные сражения происходили в 3-й группе, в которую были включены опытные биллиардисты, старшие учащиеся ДЮСШ и приглашенные гости из Краснознаменска. Молодеж уверенно вела себя у бильярдных столов, забивая красивые шары, но опыт и мастерство взяли верх.
1 место - Сырман Александр
2 место - Сементин Валерий
3 место – СережинРоман
Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами.
Благодарим призеров и всех любителей бильярда за красивую игру. Желаем новых побед на зеленом бильярдном сукне.
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