В бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, посвященный Дню учителя

9 октябрь 2017, 13:53

8 октября в бильярдном клубе «Пирамида» прошел турнир, посвященный Дню учителя. Соревнования проводились по трем категориям.



Самые младшие (группа начальной подготовки 1год обучения):

1 место - Иванов Илья

2 место - Февралев Денис

3 место - Самчук Елена



Среди девочек 2-го года обучения:

1 место - Штивинг Татьяна

2 место - Вундер Елизавета

3 место - Кузнецова Наталья



Самые упорные сражения происходили в 3-й группе, в которую были включены опытные биллиардисты, старшие учащиеся ДЮСШ и приглашенные гости из Краснознаменска. Молодеж уверенно вела себя у бильярдных столов, забивая красивые шары, но опыт и мастерство взяли верх.



1 место - Сырман Александр

2 место - Сементин Валерий

3 место – СережинРоман



Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами.



Благодарим призеров и всех любителей бильярда за красивую игру. Желаем новых побед на зеленом бильярдном сукне.

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