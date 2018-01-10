В Гусеве стартовали сборы региональной команды по шорт-треку
10 январь 2018, 13:08
Юная спортсменка из Калининграда стала призёром этапа первенства России по шорт-треку. Дарья Лисицина завоевала «серебро» и получила право выступать в финале. Он состоится в феврале. А уже на следующей неделе очередной этап всероссийских соревнований на льду будет принимать Гусев. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: шорт-трек
На востоке области стартовали учебно-тренировочные сборы региональной команды по шорт-треку. С 19 по 21 января, впервые в истории Янтарного края, в Гусеве пройдёт этап всероссийской зимней спартакиады спортивных школ. На старт выйдут лучшие конькобежцы из Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Неспешная раскатка, ускорение и стремительный бег по овалу, детальный разбор каждого забега. На завершающем этапе подготовки к соревнованиям пристальное внимание уделяется технике прохождения виражей. Центробежные силы пытаются вытолкнуть спортсмена с дистанции, в этот момент конькобежцы испытывают значительные нагрузки.
Сергей Рятсен, кандидат в мастера спорта по шорт-треку:
— Здесь получается всё тело надо развивать, когда мы в поворот входим, у нас должен быть верхний плечевой пояс накачан хорошо, но и ноги.
Сергей Рятсен – первый в области кандидат в мастера спорта по шорт-треку. Отец спортсмена рассказывает, что Сергей с детства занимался футболом, однако, вместо зелёного газона выбрал лёд. Талантливого юношу заметили на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Бывший наставник сборной страны по шорт-треку Анатолий Бросалин пригласил Сергея в училище олимпийского резерва в Омске.
Рудольф Рятсен, житель Калининграда:
— Он стал физически сильным, морально устойчивым и как-то здоровее, в школе стал хорошо учиться.
Шорт-трек часто называют шахматами на льду. Важно занять правильную позицию, предвидеть ход соперника, однако, чтобы добиться успеха, нужно иметь молниеносную реакцию. Специалисты отмечают, что многие спортсмены из Калининградской области обладают этими качествами. На детской всероссийской олимпиаде Илья Толпыго взял бронзу.
Марина Толпыго, президент региональной Федерации по конькобежному спорту:
— Спортсмены перерастают себя, они начинают выходить на большой уровень, никто не ожидал, что они пойдут такими семимильными шагами.
Размер и оснащение ледяного овала в Гусеве полностью подходит для проведения соревнований самого высокого уровня. Для юных спортсменов оказаться в числе участников зимней спартакиады спортивных школ – это уже большой успех. Состязания всероссийского уровня дают бесценный опыт. Выступление на домашней площадке будет волнительным, но ребята обещают бороться изо всех сил.
На востоке области стартовали учебно-тренировочные сборы региональной команды по шорт-треку. С 19 по 21 января, впервые в истории Янтарного края, в Гусеве пройдёт этап всероссийской зимней спартакиады спортивных школ. На старт выйдут лучшие конькобежцы из Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Неспешная раскатка, ускорение и стремительный бег по овалу, детальный разбор каждого забега. На завершающем этапе подготовки к соревнованиям пристальное внимание уделяется технике прохождения виражей. Центробежные силы пытаются вытолкнуть спортсмена с дистанции, в этот момент конькобежцы испытывают значительные нагрузки.
Сергей Рятсен, кандидат в мастера спорта по шорт-треку:
— Здесь получается всё тело надо развивать, когда мы в поворот входим, у нас должен быть верхний плечевой пояс накачан хорошо, но и ноги.
Сергей Рятсен – первый в области кандидат в мастера спорта по шорт-треку. Отец спортсмена рассказывает, что Сергей с детства занимался футболом, однако, вместо зелёного газона выбрал лёд. Талантливого юношу заметили на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Бывший наставник сборной страны по шорт-треку Анатолий Бросалин пригласил Сергея в училище олимпийского резерва в Омске.
Рудольф Рятсен, житель Калининграда:
— Он стал физически сильным, морально устойчивым и как-то здоровее, в школе стал хорошо учиться.
Шорт-трек часто называют шахматами на льду. Важно занять правильную позицию, предвидеть ход соперника, однако, чтобы добиться успеха, нужно иметь молниеносную реакцию. Специалисты отмечают, что многие спортсмены из Калининградской области обладают этими качествами. На детской всероссийской олимпиаде Илья Толпыго взял бронзу.
Марина Толпыго, президент региональной Федерации по конькобежному спорту:
— Спортсмены перерастают себя, они начинают выходить на большой уровень, никто не ожидал, что они пойдут такими семимильными шагами.
Размер и оснащение ледяного овала в Гусеве полностью подходит для проведения соревнований самого высокого уровня. Для юных спортсменов оказаться в числе участников зимней спартакиады спортивных школ – это уже большой успех. Состязания всероссийского уровня дают бесценный опыт. Выступление на домашней площадке будет волнительным, но ребята обещают бороться изо всех сил.
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