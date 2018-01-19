В ФОКе состоялось торжественное открытие Всероссийской Спартакиады по шорт-треку
19 январь 2018, 17:27
Впервые в Калининградской области проводится 2 этап II Всероссийской Зимней Спартакиады спортивных школ по шорт-треку. Площадкой для проведения таких масштабных соревнований стал именно наш город Гусев, где начиная с лета прошлого года активно развивается и популяризуется данный конькобежный вид спорта.шорт-трек соревнование
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня в Физкультурно-оздоровительном комплексе состоялось торжественное открытие Спартакиады, на котором присутствовали заместитель Председателя Правительства Калининградской области-министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, глава муниципального образования «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, заместитель председателя Калининградской областной Думы Павел Кретов, депутат Калининградской областной Думы Евгений Абарюс, председатель технического комитета Союза конькобежцев России Сергей Бойцов, заместитель министра спорта Калининградской области Евгений Скачков.
C приветственным словом перед собравшимися выступила заместитель Председателя Правительства Калининградской области-министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко. Она отметила, что город Гусев выбран не случайно для проведения Спартакиады – здесь находится одна из лучших ледовых арен в области и в 2017 году в Гусеве была открыта областная секция по шорт-треку.
«Отделение олимпийского вида спорта шорт-трек функционирует в Калининграде начиная с 2012 года. За это время мы подготовили двух кандидатов в мастера спорта. Желаю всем участникам сегодняшних соревнований удачи и пусть победит сильнейший», - сказала Наталья Ищенко.
После чего заместитель Председателя Правительства вручила Благодарственные письма спонсорам, за поддержку в развитии шорт-трека в Гусеве.
Комитет второго этапа Всероссийской Зимней Спартакиады спортивных школ по шорт-треку также выразил благодарность за организацию соревнований администрации МО «Гусевский городской округ».
Напомним, что благодаря поддержке Губернатора Калининградской области Антона Алиханова и Правительства региона было закуплено необходимое специализированное оборудование для занятий шорт-треком на сумму более 2 млн рублей.
«Для нас большая честь, что именно Гусев был выбран для проведения 2-го этапа II Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ по шорт-треку. У нас в гостях команды из 7 регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославской, Смоленской, Тверской и Калининградской областей. Проведение Всероссийской спартакиады в нашем муниципалитете - беспрецедентный случай в истории региона. Мы постарались создать все условия, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне», - сказал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов.
Спартакиада будет проходить три дня с 19 по 21 января. Приглашаем всех прийти и поддержать спортсменов!
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня в Физкультурно-оздоровительном комплексе состоялось торжественное открытие Спартакиады, на котором присутствовали заместитель Председателя Правительства Калининградской области-министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, глава муниципального образования «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, заместитель председателя Калининградской областной Думы Павел Кретов, депутат Калининградской областной Думы Евгений Абарюс, председатель технического комитета Союза конькобежцев России Сергей Бойцов, заместитель министра спорта Калининградской области Евгений Скачков.
C приветственным словом перед собравшимися выступила заместитель Председателя Правительства Калининградской области-министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко. Она отметила, что город Гусев выбран не случайно для проведения Спартакиады – здесь находится одна из лучших ледовых арен в области и в 2017 году в Гусеве была открыта областная секция по шорт-треку.
«Отделение олимпийского вида спорта шорт-трек функционирует в Калининграде начиная с 2012 года. За это время мы подготовили двух кандидатов в мастера спорта. Желаю всем участникам сегодняшних соревнований удачи и пусть победит сильнейший», - сказала Наталья Ищенко.
После чего заместитель Председателя Правительства вручила Благодарственные письма спонсорам, за поддержку в развитии шорт-трека в Гусеве.
Комитет второго этапа Всероссийской Зимней Спартакиады спортивных школ по шорт-треку также выразил благодарность за организацию соревнований администрации МО «Гусевский городской округ».
Напомним, что благодаря поддержке Губернатора Калининградской области Антона Алиханова и Правительства региона было закуплено необходимое специализированное оборудование для занятий шорт-треком на сумму более 2 млн рублей.
«Для нас большая честь, что именно Гусев был выбран для проведения 2-го этапа II Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ по шорт-треку. У нас в гостях команды из 7 регионов России: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославской, Смоленской, Тверской и Калининградской областей. Проведение Всероссийской спартакиады в нашем муниципалитете - беспрецедентный случай в истории региона. Мы постарались создать все условия, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне», - сказал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов.
Спартакиада будет проходить три дня с 19 по 21 января. Приглашаем всех прийти и поддержать спортсменов!
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