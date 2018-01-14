Ровно семь лет назад в ФОКе Гусева прошли первые занятия по фигурному катанию

14 январь 2018, 16:39

Катание на коньках весьма распространено у нас в городе. Развивается скоростной бег. Хоккей захватывает самые широкие круги населения. Но третья область конькобежного спорта - фигурное катание.



Фигурное катание на коньках таит в себе очень большие возможности, чрезвычайно интересную и разнообразную работу над собой, которая может весьма заинтересовать и даже увлечь каждого.



Ровно семь лет назад в январе 2011 года на льду ФОКа провела первые занятия с учениками Калининградской СШ по зимним видам спорта Шинтарь Елена Викторовна.



Количество детей поставленных за это время на коньки далеко перевалило за несколько сотен. Многие в детстве и юности увлекаются этим спортом, находя в нем что-то свое особенное. Не каждый смог овладеть этим искусством катания на коньках, но есть такие кто просто влюбился в этот вид спорта и даже решил стать тренером по фигурному катанию, мечтает об олимпийской медали.



Ученики Елены Викторовны постоянно принимают участие в школьных и областных соревнованиях, выезжают на старты в другие города России и страны.



Жизнь фигуристов, подопечных Елены Викторовны, это не только постоянные тренировки, это дружное общение вне льда, это походы и выезды на природу.



Шинтарь Е.В. и фигуристам желаем больших успехов в любимом деле, продолжать в том же духе, новых побед над собой, удачных стартов!

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