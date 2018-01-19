В настольном теннисе возможны перемены…??

19 январь 2018, 03:03

Бывшие тренеры сборной команды города Гусева по настольному теннису Борозинец Дмитрий и Куповец Роман.

Прошедший 2017 год принёс немало сюрпризов, в том числе для любителей спорта. В целом спортивный год для нашего города был успешным и принёс немало громких побед и достижений, как на региональном, так и на международном уровне. Особенно это касается представителей единоборств. Регулярные победы гусевских боксёров и представителей тайского бокса и кикбоксинга у всех на слуху и не устают радовать земляков.Несколько другая ситуация в игровых видах спорта: здесь всё сложнее. Есть команды, тренерский состав и отдельные хорошие результаты на региональном уровне, что позволяет Гусевскому муниципалитету оставаться среди лучших в Калининградской области. В частности в главном и, пожалуй, самом престижном и сложном общекомандном соревновании среди муниципальных образований – Спартакиаде области, наш город из года в год остаётся в тройке ведущих и это здорово. Но не всё так просто на самом деле как может показаться на первый взгляд. Знающие люди в курсе какова реальная ситуация в спорте в нашем городе.Конечно, как и в любом другом городе в гусевском спорте есть проблемы, которые нужно решать и это объяснимо. Но главная проблема в нашем муниципалитете – это кадровая проблема и отношение спортивного руководства к спортивному сообществу в целом.По понятным причинам это не озвучивается во всеуслышание, но об этом знают все, имеющие прямое отношение к спортивной работе и спортивному движению в нашем городе. И в свете последних прошедших событий об этом хочется сказать отдельно.Последние кадровые решения руководства города в спортивной сфере стали как неожиданностью, так и закономерностью. Речь, конечно, идёт об освобождении от занимаемой должности начальника отдела спорта Самсонова К.М. и открытом вопросе (заявление на увольнение существует по крайней мере) по директору стадиона Ивановой Е.П..Что касается первого, то его многолетняя нечистоплотная политика очковтирательства и отношение к местным спортсменам давно всем известны и стали уже «притчей во языцех». Шлейф скандалов, разбирательств тянулся за этим назначенцем постоянно. Причём как в бытность его работы в ГМКСУ «Стадион»(доходило даже до судебного разбирательства), так и в МАУ «ФОК г. Гусева». Официальные обращения к исполнительной и законодательной власти, подписанные спортивной элитой (тренеры, спортсмены, сотрудники ФОК, ветераны спорта) сохранены и по сей день. Поэтому итог здесь закономерен. Будем надеяться, что точка, поставленная Главой администрации в этом вопросе окончательна.По соратнице, сменившей упомянутого руководителя на посту директора стадиона Ивановой Е.П. также достаточно много можно сказать, но здесь ситуация конечно намного скромнее, хотя вопросов и претензий к этому руководителю также было предостаточно. Хотелось бы сразу оговориться, что это не голословные обвинения и наша цель не опорочить упомянутое лицо. Положительные моменты в работе безусловно были и никто этого не собирается отрицать. Но в данный момент мы апеллируем только фактами и говорим сейчас от имени двух бывших тренеров муниципальной сборной команды по настольному теннису. И это не просто так, ведь именно особое отношение к этому виду спорта и конкретно к двум тренерам гусевской команды объединяет этот многолетний тандем. И если в первом случае (между первым гусевским тренером Куповцом Романом и его непосредственным начальником в двух учреждениях Самсоновым .К.М.) всё более или менее понятно, то вторая ситуация стоит особняком.Как поступило руководство стадиона в лице Ивановой Е.П. в отношении нового тренера Борозинца Дмитрия, сумевшего в сложный момент сохранить преемственность, сплотить молодых ребят, смело смотреть в будущее и более того в сжатые сроки дать результат родному городу на областном уровне (команда на фото), в спортивном мире прекрасно помнят. Та крайне нелицеприятная, выходящая за рамки закона и человеческого понимания ситуация трёхлетней давности и получившая общественный резонанс, не обсуждалась только ленивыми в мире местного спорта, а в памяти теннисной дружины и вовсе останется надолго.Отголоски тех событий и «честных» и безнаказанных, к сожалению, действий и по сей день дают о себе знать. Именно тогда окончательно был «похоронен» ведущий игровой вид спорта в муниципалитете и один из лучших в регионе!На сегодняшний день реальной команды не существует и вид спорта в Гусеве значится только на бумаге. Сегодня все лучшие гусевские спортсмены в этом виде спорта выступают за другие города и приносят им успех. И ни у одного нормального, настоящего спортсмена язык не повернётся их упрекнуть. Что же до результатов гусевского тенниса, то его просто не может быть по определению. Это понятно каждому. Обижаться здесь никому не стоит. Всё это устраивало до сих пор и руководство местного спорта и тем более стадиона.Наблюдать всё это конечно грустно. Канули в лету интересные, зрелищные, областные турниры в нашем городе с участием ведущих региональных спортсменов. Всё это в последние годы проводилось в Советске и Черняховске. Матчевые командные встречи между городами также невозможны по вышеупомянутым причинам.Теперь ребята изредка участвуют в одном - единственном оставшемся турнире в родном городе – Рождественском. Вот и совсем недавно наш земляк и бывший тренер сборной команды Борозинец Дмитрий присоединился к участникам такого турнира в местном ФОКе. Что касается самого турнира, то в нём приняли участие любители настольного тенниса из Гусева, Нестерова, Озёрска и два гостя из соседней Польской Республики.Как и следовало ожидать, призы разыграли между собой представители Польши и Дмитрий Борозинец. Гусевец в итоге серебряный призёр, а у зарубежных гостей золото и бронза. По словам Дмитрия, ему всегда приятно поучаствовать в соревнованиях на родной земле. Он , по прежнему, не равнодушен к успехам земляков в других видах спорта и тем более, ему не безразлична судьба и будущее своего вида спорта - настольного тенниса. Более того, в случае нормализации обстановки в гусевском спорте и достойной смены непосредственно в руководстве спорта он лично готов к нормальному рабочему диалогу и даже возвращению в родной город в качестве тренера и действующего игрока. И это может быть только хорошим началом для возвращения настольного тенниса на былые позиции и его развития в целом. Тем более наша молодёжь всегда рядом с Дмитрием и целиком и полностью его поддерживает.Что ж, нам остаётся только ждать, кому будет доверена эта непростая и в тоже время такая важная для здорового, полноценного общества работа. Со своей стороны, мы поздравляем всех коллег и спортсменов с наступившим Новым годом! Искренне желаем спортсменам отсутствия травм и удачи. А тренерам и преподавателям нормальной рабочей атмосферы, спокойствия и терпения.