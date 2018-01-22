Сборная школы № 3 заняла второе место на областных соревнованиях по мини-футболу
22 январь 2018, 14:37
19 января сборная мальчиков по футболу школы №3 привезла из Калининграда кубок за второе место и серебряные медали за участие в региональном этапе Всероссийских соревнований среди мальчиков и девочек по программе «Мини – футбол в школу». Об этом говорится на сайте школы.Теги: футбол школа соревнование
Мальчишки провели 3 игры. Сначала сразились с Балтийском и выиграли со счетом 6:0, затем сыграли против Калининграда и снова счет в нашу пользу - 4:0.
В финале соперниками стала команда из Полесска. Команда Полесска уверено выигрывала у наших спортсменов о счетом 0:2, но на последней минуте игры наши все-таки сумели грамотно атаковать ворота соперника и игра закончилась со счетом 1:2.
Второе место на региональном этапе это очень серьезное достижение, мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов.
Состав сборной: Гришечко В., Михалкин Э., Аксенов М., Шевкин С., Байсарин Н., Жилин Е., Бирюков А.. Тренер команды - учитель физической культуры Калита Н. А..
Мальчишки провели 3 игры. Сначала сразились с Балтийском и выиграли со счетом 6:0, затем сыграли против Калининграда и снова счет в нашу пользу - 4:0.
В финале соперниками стала команда из Полесска. Команда Полесска уверено выигрывала у наших спортсменов о счетом 0:2, но на последней минуте игры наши все-таки сумели грамотно атаковать ворота соперника и игра закончилась со счетом 1:2.
Второе место на региональном этапе это очень серьезное достижение, мы поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов.
Состав сборной: Гришечко В., Михалкин Э., Аксенов М., Шевкин С., Байсарин Н., Жилин Е., Бирюков А.. Тренер команды - учитель физической культуры Калита Н. А..
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