«ГТРК «Калининград»: в Гусеве состоялся легкоатлетический пробег
23 январь 2018, 11:52
Его посвятили 73-ей годовщине штурма Гумбиннена. Перед началом соревнований состоялся памятный митинг у мемориала в посёлке Ольховатка. Там в братской могиле покоятся более 2000 советских солдат. В этих местах в январе 45-го года шли ожесточённые бои. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».Теги: пробег соревнование
Андрей Гнездилов, председатель окружного совета депутатов МО Гусевский Городской Округ:
— Только воля к Победе, мужество и желание отомстить за сожжённые города и сёла толкали солдат на такие нечеловеческие усилия, для достижения Победы.
Сергей Семенихин, ветеран войны:
— Победа советского народа в годы Великой Отечественной показала, что наша молодёжь была всегда готова. Когда я был в учебке, то после занятий 10 километров при полной солдатской выкладке. Пробег, закалка. Вот это самое главное.
В этом году на старт 31-го пробега вышло 70 сильнейших легкоатлетов региона. Дистанция 12 километров 900 метров. Вначале пробега, темп задавал Виталий Сумбаев. На третьем километре вперёд вырвался Василий Нестеров и сумел удержать лидерство до самого финиша в Гусеве.
Андрей Гнездилов, председатель окружного совета депутатов МО Гусевский Городской Округ:
— Только воля к Победе, мужество и желание отомстить за сожжённые города и сёла толкали солдат на такие нечеловеческие усилия, для достижения Победы.
Сергей Семенихин, ветеран войны:
— Победа советского народа в годы Великой Отечественной показала, что наша молодёжь была всегда готова. Когда я был в учебке, то после занятий 10 километров при полной солдатской выкладке. Пробег, закалка. Вот это самое главное.
В этом году на старт 31-го пробега вышло 70 сильнейших легкоатлетов региона. Дистанция 12 километров 900 метров. Вначале пробега, темп задавал Виталий Сумбаев. На третьем километре вперёд вырвался Василий Нестеров и сумел удержать лидерство до самого финиша в Гусеве.
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