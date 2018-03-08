Гусевские спортсмены приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Из Зимы в Весну»

8 марта 2018, 00:04

И так состоялся первый легкоатлетический пробег посвящённый встрече с весной. Пробег проходил в посёлке Весново Краснознаменского района.



Идею проведения такого пробега подали сами учащиеся старших классов, которым любовь к здоровому образу жизни прививает их преподаватель физической культуры Владимир Орешко.



Не все изъявили желание принять участие в этом пробеге, пугала неуверенность в своих силах, неумение рассчитывать свои силы на дистанции. Так как опыта участия в подобного рода мероприятий не было, да и как его приобрести если такие мероприятия вообще не проводились.



И всё же в этом пробеге приняло участие 25 учащихся и не только Весновской школы, но и были ребятишки из школы № 3. г. Гусева в составе пяти участников: Максим Лоскин и Максим Коваленко, Елена Шугаева и Алина Боярчук. А также Александр Мельниченко.



Дистанция пробега составила 4,2 км. Солнечный, слегка морозный день способствовал всем участникам и поэтому все спортсмены с достоинством закончили дистанцию пробега.



Лучшее время показал Владимир Иванов преодолев дистанцию за 18 мин 17 сек. Вторым стал Максим Лоскин из г. Гусева и третьим закончил дистанцию Валерий Трошкин.



Среди девушек победительницей стала Галина Шафоростова. закончившая дистанцию за 24 мин 53 сек. Следом за ней финишировала Алина Малиновская и третьей закончила дистанцию Вероника Ковальчук.



Все призёры получили свои заслуженные медали за призовые места. Кубком был награждён Владимир Иванов как победитель пробега, показавший лучшее время. Был награждён и самый юный участник забега, которой стала Елена Шугаева из г. Гусева. Алина Боярчук и Александр Мельниченко получили грамоты и памятные медали пробега.

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