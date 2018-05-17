/ / / Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в Гольдапе

17 мая 2018, 13:14

Александр Радников (участник пробега):



На прошедших выходных 13 мая в планах у меня был пробег в Польском городе Гольдап на дистанции 10 км. Старт должен был проходить в воскресение. Договорившись о встрече с замечательным наставником, тренером — преподавателем Владимиром Орешко я приехал 11 мая в место встречи, замечательный город — герой Гусев. Хотел бы сделать небольшое отступление в плане того, что Владимир не только тренер преподаватель, обладатель 4 дана по каратэ — киокушинкай, но и ещё совмещает занятия по каратэ с лёгкой атлетикой. В силу этого по приезду в город Гусев я был приятно удивлён тем, что Владимир собрал своих учеников для того, чтобы нам всем вместе совершить поездку на легкоатлетические пробеги в республике Польша.



Выехали мы в пятницу вечером, разместившись в замечательном хостеле, имеющего историческую ценность, городе Гольдап. В планах у Владимира и его учеников были аж 2 пробега, в субботу и в воскресенье… Первый в Польском городе Граево, второй в городе Гольдап, там, где мы и разместились. По началу я собирался бежать только один старт в Гольдапе. Но подумал, что мне по силам и 2 старта, тем более что Владимир рассказал какая отличная организация в городе Граево. Я долго думать не стал и решил пробежать в этом красивом, пусть и не большом городке. Атмосфера и организация соревнований, в совокупности с самой трассой бега меня сильно замотивировали. Приняли поляки нас очень хорошо. Сначала стартовала молодёжь, в том числе и ученики, замечательные и весёлые ребята. Они бежали меньше 10 км, но не все, некоторые решились и на главный пробег 10 км. Глядя на молодых ребят и то как они бились по дистанции, мне тоже захотелось пробежать также самоотверженно, не жалея сил.



Ребята молодцы! Практически все попали в призёры, получив красивые кубки и медали.



И вот дан старт главному забегу среди взрослых в беге на 10 км. Примечательно ещё и то, что сам Владимир Орешко тоже бежал в этом забеге на 10 км, не смотря на травмированную ногу.



С первых метров дистанции я решил сразу же работать в высоком темпе по петляющим улицам города Граево. Пробежав половину дистанции я почувствовал, что начал быстро и решил немного сбавить темп. Не скажу, что начало забега сложилось для меня легко. Пришлось потерпеть. Тем более что бежали мы в сильную жару.



Закончив дистанцию первым, понял, как нелегко даются победы. Но бегом своим остался доволен. Владимир же выступил выше всяческих похвал, заняв на этой трудной дистанции почётное 3 место!



Стоит отметить что в главном забеге бежали ученики Владимира и наши Гусевские девушки, которые так же все поднялись на пьедестал почёта. Вообще наша команда Гусевского клуба «Бег и Здоровье» выступили просто Отлично. На призы организаторы не скупились, и каждый участник забега получил красивую памятную медаль, а победители и призеры замечательные кубки и уникальный приз плюшевый Волк — талисман этих соревнований!

Александр Радников (участник пробега):



Во второй день я встал на старт с небольшим волнением. Поводом служила накопленная усталость первого соревновательного дня. Но несмотря на это процедура восстановления у меня была, после первого старта наша команда сходила в бассейн и сауну. Плюс меня поддерживала вся наша команда. Все это в итого помогло мне пробежать и на моё удивление — здорово. Итог первое место и хорошие эмоции!



Также здорово выступила и вся наша классная и дружная команда!



Притом, что все наши ребята попали в призы и увезли с двух стартов множество красивых кубков и медалей, а также ценных призов.



Отдельно хочу отметить наших девушек, которые так же выступили потрясающе, заняв призовые места!



Владимир несмотря на так же накопленную усталость выступил просто великолепно, несмотря на заметную боль в ноге! Как говорится показательный пример наставника своим ученикам и молодёжи. Что тренера не только преподают, но и быстро бегают!



Из всего выше пересказанного хотел бы поблагодарить всех наших ребят за поддержку и ценные советы! Отдельную благодарность Владимиру Орешко, за то, что организовал для нас очередные классные спортивные мероприятия!



Думаю, что мы и наш клуб «Бег и Здоровье» ещё не раз будем занимать самые высокие места на международных стартах! Занимайтесь спортом и будьте здоровы.

Владимир Орешко

Гусевские спортсмены приняли участие в пробеге в польском городе Гольдап. Наша команда состояла из 15 участников, ветеранов и детей. Организаторы пробега Волка в Граево душевно приняли нашу команду.Александр Мельниченко, Иван Клюев, Максим Зубцов, Данила Обозный и Алина Боярчук приняли участие в забеге на 800 метров. Алина стартовала в числе первых и по незнанию трассы свернула не в тот переулок. Что повлияло на результат — стала в зачёте четвёртой. Остальные ребята вошли в десятку сильнейших. Это очень хорошие результаты, если учесть, что наши «Самурайцы» только начинают пробовать себя в беге.Алексей Герасин, Максим Лоскин и Максим Коваленко стартовали вместе с ветеранами клуба на главной дистанции бега 10 км. И приятно было видеть Максима Лоскина на втором, а Коваленко Максима на третьем местах в своей возрастной группе. Из ветеранов бежали главную дистанцию Виктор Муравьёв, Пастушенков Дмитрий, Радников Александр и я, Владимир Орешко. Хочется отметить что нелегко мне далась дистанция. Но смог занять третье место в своей группе. И приятно было, что абсолютным победителем на этой дистанции стал Александр Радников. Который не оставил никаких шансов на победу другим претендентам из Литвы и Белоруссии, а также Польши.Но больше всех мы радовались победе наших девушек. Так Оксана Зубцова, которая последний раз бегала ещё в школе, смогла закончить бег, получив особый приз от организаторов. Екатерина Князева стала четвёртой. И третье место заняла наша Ирина Миронова.Организаторы этого прекрасного пробега по улицам города остались под впечатлениями от наших призёров. Наградили всех по достоинству и очень настаивали на наших будуших стартах в пробеге Волка.В свою очередь мы очень благодарны за гостеприимство и тёплый приём нашей делегации.Весь состав клуба с положительными эмоциями и с позитивным настроением двинулись к месту ночлега в город Гольдап. На следующий день всех ждут, надеемся, не менее увлекательные и интересные старты на променаде города Гольдап.И действительно второй день стартов был волнительным. Наши самые юные чувствовали себя на дистанции уверенно. Но вошли в число первой десятки. Максиму Лоскину немного не хватило сил чтобы стать третьим.Дмитрий Пастушенко стал вторым. И очень гордилась наша команда победой абсолютного чемпиона на дистанции 10 км Александром Радниковым.Наши девушки, Оксана Зубцова стала третьей, Екатерина Князева второй. А вот Ирина Миронова поднялась на первую ступень пьедестала.Два дня соревнований прошли удачно, много призов и наград, много эмоций и впечатлений. А главное ребята начинают приобретать опыт участия в стартах подобного уровня. Следующее совместное мероприятие будет проходить в Польском городе Олецко 19 мая. Всем удачного старта.