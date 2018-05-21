/ / / Гусевские спортсмены привезли большой кубок с пробега «VI Олецкая тринадцатка»

21 мая 2018, 01:20

Александр Радников (участник пробега):



Перед отъездом на соревнования в польский город Олецко на знаменитый местный пробег в 12 км 800 м, у меня был четкий план установить рекорд трассы и постараться занять первое место. Мы прошли регистрацию, получили инструктаж как правильно бежать от нашего наставника Владимира и принялись разминаться. Стоит отметить что эти соревнования проводились в шестой раз и имели свои традиции. Но главная интрига этих соревнования была направлена на побитие рекорда трассы. Первыми стартовать должны были взрослые: Владимир Орешко, я, Александр Радников, Ирина и Екатерина, а затем спустя 15 минут наша молодёжь. Причём молодёжь должна была соревноваться на местном стадионе, где собственно и давался старт основному забегу. Маршрут основного забега проходил живописными дорожками вдоль береговой линии большого Олецкого Озера. Моя задача была чётко ясна, но когда нас выстроили в ряд я заметил на линии старта двух ребят из Польши, фамилии которых наталкивали меня на мысль что побитие трассы — это ещё не всё, но и за призовое место придётся сильно побороться. Благо моя подготовка не давала мне сомнений в моём успешном выступлении, хотя и мало было времени на восстановление из-за частых стартов.



И вот дан старт на основную дистанцию в 12 км 800м. С самого начала я выиграл стартовую поляну. Притом, что старт дали на стадионе, нам предстояло пробежать метров 200 по стадиону и затем уйти на основную трассу. Вдоль озёра нам предстояло бежать фактически 90 процентов дистанции. Начав первый км за 2:55 я понял, что придётся сильно постараться за высокие места. Два поляка, про фамилии которых я упоминал раннее вырвались вперёд и на втором км начали убегать от меня. Я понимал, что среди них был поляк который имел личные рекорды более высокие чем мои и на авантюру в виде лидирования я не пошёл. Третий км я бежал уже в чётко поставленный темп, который я избрал ещё до старта и по совету наставника Владимира Орешко, чей опыт не только на этой трассе, но его опыт бега в целом помогли мне в последствии правильно распределить свои силы.



На 5-м км я почувствовал небольшой дискомфорт, причиной этому скорее всего могла быть не полноценная разминка. Но с 6-го км я начал разбегаться, несмотря на то что 2 первых поляка прилично оторвались. Я понимал, что лучше набежать вторую половину, благо сама трасса не была холмистой и бежать было большое удовольствие.



На 7-м км меня посетила мысль, что скорее всего я закончу гонку третьим, но этот вариант меня не устраивал, и я значительно прибавил в темпе как вдруг в метрах 150 я увидел мелькающую майку поляка. Это наводило на мысль что я начинаю приближаться к нему и на 8-м км я приблизился ещё ближе и сократил расстояние. Почувствовав уверенность в том, что могу побороться за второе место я прибавил ещё. Примечательно и то, что 9-й км у меня получился один из самых быстрых. На фоне всего этого к 10-му км я вплотную приблизился к спортсмену из Польши. И тут я понял, что соперник устал, вероятно сказалось его быстрое начало, он не рассчитал силы. Приблизившись вместе к отметке в 11-ть км, я увидел подъём в небольшой, но крутой холм. Долго думать не стал предприняв рывок в этот подъём и это сработало, поляк ничем не ответил. Со спуска я значительно прибавил темп и убежал от соперника. Сказалась моя грамотная подготовка преодоления холмов, чья заслуга и нашего наставника. До финиша оставалось 2 км, и я начал затяжной спурт. Не оглядываясь добежал до стадиона где и был финиш. Финишировал я с хорошим для той трассы временем. Моё время 41 минута 58 сек оказалось выше рекорда трассы, но новым рекордсменом стал ROSZKO DAMIAN финишировавший за 40 минут 01 сек. спортсмен из Белостока Польша. Пробежал он эту дистанции очень быстро установив новый рекорд трассы. Позади меня финишировал, и третий участник соревнований и тоже выше рекорда трассы. Поздравив ребят из Польши, отдышавшись я уже принимал поздравления от наших ребят по младше, учеников Владимира Орешко, а также их родителей. За что был очень рад! Прекрасно закончил дистанцию Евгений Свиб, показав результат 49 минут 21 сек. с хорошим временем для этой дистанции. Поздравив Евгения мы встретили на финише Ирину и Владимира.

Владимир Орешко,

председатель легкоатлетического клуба «Бег и здоровье»

Май — один из самых насыщенных на мероприятия месяц. И каждый выходной наши спортсмены клуба «Бег и здоровье» стартуют в разных городах, области и городах Польши.2 мая пробег Угря в Венгожево, 6 мая участие в первом Озёрском полумарафоне, 12 мая уличный бег «Волка» в Граево, 13 мая бег Победы в Гольдапе. И вот 19 мая мы приняли участие в пробеге, уже традиционном для нашего клуба, VI Олецкая тринадцатка.Наша команда состояла из пятнадцати участников, шести ветеранов: Муравьёв Виктор, Владимир Орешко, Евгений Свиб, Александр Радников, Ирина Миронова, Екатерина Князева и девяти юных участников: Максим Зубцов, Даниил Обозный, Иван Клюев, Александр Мельниченко, Алексей Герасин, Максим Коваленко, Максим Лоскин, Елена Шугаева и Алина Боярчук. Участие в этих соревнованиях для нас были особенно важны ещё и потому, что мы возлагали большие надежды на победы наших спортсменов, на победу нашей команды в зачёте четырёх самых сильных участников и на побитие рекорда трассы, который был 42 минуты 35 секунд.Стоит отметить что все грамотно распределили силы по дистанции и показали хорошее время. Ирина, именно в этот день у неё был день рождения, порадовала и себя и нас вторым абсолютным местом. Ирина стабильно занимает самые высокие места на всех соревнованиях в которых принимает участие. Второе место в возрастной категории и у Владимира.Затем финишировал наш ветеран бега Виктор Муравьев под приличную поддержку местной публики. Екатерина финишировала чуть позже.И всё же наш прогноз подтвердился. Рекорд Александром поставлен был, хотя и не первый. Наши юные спортсмены отлично пробежали свою дистанцию дружно финишировав, но всё же кубок за третье место достался Максиму Лоскину.Радости не было предела! Все ребята молодцы! После награждения розыгрыш призов, где наши спортсмены не остались без подарков.Организация этих соревнований была на высоте. Всем очень понравилась поездка. Следующий старт 26 мая в г. Светлогорске.