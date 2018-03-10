Праздничной тренировкой отметили Международный женский день Гусевские каратисты

10 марта 2018, 00:19

Киокушинкай известен как сильнейший вид каратэ, отличающийся атлетичностью и силой, характеризующийся простотой и эффективностью приёмов. Киокушинкай, в переводе означает «Союз искателей абсолютной истины», — это скорее жизненный путь, чем спорт, целью которого является предельное развитие духовных и физических возможностей человека.



Принципы Киокушин Каратэ, сформулированные Масутацу Оямой и сегодня являются девизом, основанной им Международной Организации Каратэ: «Держи голову низко (будь скромен), глаза высоко (будь честолюбив), будь сдержан в словах, относись к другим с уважением и вежливостью, помогай своим родителям».



Во всем мире ученики, начинающие занятия Киокушин каратэ обещают использовать данные им способности и умения во благо окружающих их людей, ответственно относиться к своим обязанностям по учебе, по работе, в семье. Ученики не применяют полученные на занятиях навыки для достижения своих корыстных целей.



Тренировки с профессиональным тренером пойдут детям только на пользу. Во-первых, действуя аккуратно, можно значительно развить и усовершенствовать природные данные ребенка — например, гибкость, подвижность суставов.



Ребенок учится правильно дышать, что тоже очень важно для каратэ, а так же быстро переходить от напряжения мышц к их расслаблению, и наоборот. Дети обычно более расслаблены, чем взрослые, поэтому, если техника у них хорошо поставлена, скорость движений у них выше, чем у взрослых. Для обучения Киокушин каратэ, где вся техника построена на скорости, координации и концентрации в нужный момент, это целесообразно использовать.



Занятия каратэ влияют на формирование характера ребенка — он становится более уверенным в себе, учится сдержанности, самоконтролю, целеустремленности. Ребенок поймет, что уважения, окружающих можно добиться только трудом и адекватным поведением, стимулируют у детей умственное развитие — учат сосредотачивать внимание, развивают память, учат ребенка использовать особенности и компенсировать недостатки свойственной ему системы репрезентации (способа восприятия информации), уводят от стереотипного мышления, развивают как логическое, так и образное мышление.



По поводу целесообразности занятий единоборствами в раннем возрасте можно добавить следующее. В первую очередь надо определиться родителям — чего они хотят для своего ребенка. Если они хотят, чтобы он вырос здоровым, сообразительным, стал пластичнее, научился само регуляции и упражнениям, которыми он сможет заниматься для поддержания здоровья и хорошей формы всю жизнь, стал более спокойным и уверенным в себе, тогда ребенка нужно отдать в каратэ к хорошему инструктору (а не чемпиону).



Именно всему этому и учатся дети у сенсэя Владимир Орешко, победителя всероссийского конкурса ‚Лучший детский тренер страны‘ в спортивном зале школы № 3 по ул. Лесная г. Гусев.



В канун весеннего праздника, 7 марта, по случаю международного женского дня была проведёна праздничная тренировка. В программу занятий были включены игры и конкурсы. А наши милые девочки и девушки услышали в свой адрес много пожеланий и поздравлений от ребят.

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