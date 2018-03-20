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Гусевские пловцы приняли участие в соревнованиях «Кубок малых городов Янтарного края»

20 марта 2018, 12:07
Гусевские пловцы приняли участие в соревнованиях «Кубок малых городов Янтарного края»
16 марта прошел второй этап соревнований «Кубок малых городов Янтарного края» по плаванию 2018 года в городе Балтийске. В проведении соревнований приняло более 200 спортсменов со всей области.

Команду города Гусева представляли спортсмены МАУ «Спортивная школа города Гусева» в количестве 17 человек, под руководством тренера Стребковой Е.Л.

Программа соревнований 50 метров вольный стиль, на спине, брасс и баттерфляй девочки и мальчики.

Голощапов Никита на 50 м. в/с стал шестым, девятым на спине и седьмым в брассе.

Тимошина Анна и Имховик Дарья на 50 м. брасс вошли в десятку сильнейших. На 50 м. баттерфляй Имховик Дарья-9 место, Токарев Александр-4 место.

По рейтингу двух этапов Имховик Дарья занимает 12 место, Голощапов Никита 7 место, Токарев Александр 15 место.

Следующие старты 3 этап пройдет в Гусеве 20 апреля и заключительный этап в Советске в мае.

Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успехов!
соревнование плаванье
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