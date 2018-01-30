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Гусевские пловцы приняли участие в соревнованиях на Кубок малых городов Янтарного края

30 январь 2018, 16:32
Гусевские пловцы приняли участие в соревнованиях на Кубок малых городов Янтарного края
26 января 2018 года команда пловцов МАУ «Спортивной школы города Гусева» в количестве 23 человек, под руководством тренера Стребковой Елены Леонидовны, приняли участие в соревнованиях по плаванию в городе Зеленоградске «Кубок малых городов Янтарного края по плаванию -2018 год». В проведении соревнований приняло участие более 200 спортсменов из городов области.

«Кубок малых городов Янтарного края -2018 год» будет проходить в 4 этапа. 26.01.2018 года прошел первый этап соревнований, где пловцы участвовали на 100 метровых дистанциях всех стилей.

II - этап пройдет в городе Балтийске, III - в городе Гусеве и IV - этап в городе Советске.

Из наших спортсменов Токарев Александр занял 2 место на дистанции 100 метров баттерфляй. Шесть человек вошли в десятку призовых мест на разных дистанциях.

29 февраля в ФОКе города Гусева им. Е.М.Попова состоялось первенство МАУ «Спортивной школы города Гусева» по плаванию «День стайера». В соревнованиях приняли участие пловцы спортивной школы города Гусева занимающиеся у тренеров Стребковой Елены Леонидовны, Евдокимова Юрия Васильевича и Петровой Галины Андреевны.

Программа соревнований: 800 м. вольным стилем, девочки 2007 г.р. и моложе и 2006 г.р. и старше, мальчики 2007 г.р. и моложе и 2006 г.р. и старше.

1 место заняли: Чернова Елизавета 2007 г.р. и Токарев Александр 2008 г.р., Щетенко Евгений 2000 г.р. и Имховик Дарья 2006 г.р..

2 место: Ермакова Дарья 2007 г.р. и Голощапов Никита 2008 г.р., Тимошина Анна 2007 г.р. и Лысюк Кирилл 2004 г.р.

3 место: Костандова Елизавета 2007 г.р. и Крючков Иван 2009 г.р., Ус Дарья 2006 г.р. и Замотаев Данила 2004 г.р.
Теги: плаванье соревнование
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