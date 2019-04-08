/ / / Гусевская сборная по баскетболу не попала в тройку сильнейших Калининградской области

8 апреля 2019, 16:05

В прошлое воскресенье в Калининграде в ФОКе БФУ им. И. Канта состоялись финальные игры Чемпионата Калининградской области по баскетболу среди мужских клубных команд 2018–2019 гг.Напомним нашим читателям, что этот сезон областного Чемпионата стартовал 25 ноября прошлого года. Борьбу за титул сильнейшей в регионе вели 12 команд. Предварительные игры команды отыграли в двух группах.В группе А играли: сборная Гусева «Эдиль», «СК Море» Балтийск, калининградцы КГТУ-2, сборная Пионерского, команда «Надежда» из Светлого и сборная Гурьевска. В группе Б баталии вели калининградские команды: «Кёнигбаскет», сборная БФУ им. И. Канта «Балтийские рыцари», «Ва-Банк», «Западный рубеж», еще одна сборная технического университета КГТУ-1 и команда «Дюна» из Зеленоградска.В этом сезоне в составе гусевской сборной играли: Глеб Фадеев, Алексей Яцентюк, Сергей Блохинов, Валерий Бойцов, Дмитрий Ильяшов, Евгений Курышев, Олег Передери, Александр Гаркава, Дмитрий Бочаров, Александр Лазаренко, Ислам Гусейнов, Иван Косылин, Ярослав Матюхин, Владимир Прокофьев, Родион Коновалов. Тренер команды Юрий Стролис.Стоит отметить, что в нынешнем сезоне областного Чемпионата матчевые встречи команд были еще более напряженными и острыми, чем в прошлом. Тем не менее, все предварительные игры в своей группе гусевская сборная отыграла без поражения. Однако затем Фортуна изменила нашим землякам. В полуфинале, который проходил в нашем городе, хозяева площадки «Эдиль» уступили своим давним противникам — команде Зеленоградска «Дюна» со счетом 77:84. В этот же день «Балтийские рыцари» (сборная БФУ им. И. Канта) одержали уверенную победу над командой Балтийска «СК Море» (68:52). Таким образом, наша сборная выбыла из борьбы за первое место. Преданные болельщики команды надеялись, что наши парни завоюют хотя бы «бронзу» Чемпионата, но… чуда не случилось. Гусевская сборная «Эдиль» проиграла Балтийску «СК Море» (91:95) и таким образом, не попала в число призеров Чемпионата. «Балтийские рыцари» обыграли «Дюну» со счетом 109:95 и стали победителями Чемпионата в этом сезоне.Да, конечно, никто не ожидал такого поворота. На выезде наша сборная показывала хорошие результаты, уверенно одерживая победы. На полуфинале, однако, «домашние стены» не помогли. Да и в то, что наша сборная может вообще не попасть в тройку сильнейших — никто не поверил бы. Тем не менее, случилось именно это… Что ж, как сказал классик «спорт — есть спорт», случается и проиграть. В любом случае, парни, спасибо за сезон.