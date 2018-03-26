В Гусеве завершился финал кубка Калининградской области по шорт-треку. Впервые в соревнованиях принимали участие местные воспитанники тренера Артура Сенчука. Мероприятие стало для ребят и их наставника своеобразным индикатором той работы, которая была проделана за сравнительно небольшой промежуток времени.
Ещё в октябре прошлого года этот олимпийский вид спорта для гусевцев был абсолютно незнаком. Тогда, при содействии областного Министерства спорта и спонсорской помощи инновационного кластера «Технополис GS», в нашем городе появилась секция по шорт-треку и сегодня команда гусевских конькобежцев насчитывает уже почти два десятка человек.
Как пишет группа «ГУСЕВ HD», первый спортивный день 24 марта, в Калининграде участники соревнований на кубок Калининградской области бежали эстафеты по трём дистанциям в различных возрастных категориях. Все финалы и суперфиналы проходили сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе в Гусеве на площадке, наиболее приспособленной для шорт-трека. Сюда приехали спортсмены в количестве 61 человек.
Неплохие результаты продемонстрировали и гусевские спортсмены. Так, в категории младшего возраста Никита Сорокин завоевал бронзу на дистанции 333 м в категории «А», в общем зачёте занял четвёртое место. Лагутенков Даниил и Мальцев Артём дошли до финала в категории «А».
«В настоящее время сборная Калининградской области по шорт-треку готовится к выезду на финальное первенство России, где будет представлять нашу область на детской Олимпиаде», — рассказала президент областной федерации по конькобежному спорту Марина Толпыго.
В Гусеве прошёл финал кубка Калининградской области по шорт-треку
26 марта 2018, 09:56
шорт-трек соревнование ФОК
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