Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Гусевская команда заняла третье место в региональном этапе Всероссийского комплекса ГТО
Информационный сайт города Гусева

Гусевская команда заняла третье место в региональном этапе Всероссийского комплекса ГТО

29 марта 2018, 11:39
Вчера 28 марта в городе Калининграде состоялся II этап (региональный) Зимнего Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в 2018 года.

Участие в соревнованиях приняли сборные команды всех муниципалитетов Калининградской области (с III по VIII ступени).

Каждому участнику предстояло выполнить 4 теста ГТО – плаванье, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, подтягивание (юноши) и сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девушки).

По результатам теста команда города Гусева заняла 3 место, второе место у спортсменов из Черняховска и первое место заняла сборная Калининграда.
гто соревнование
311 просмотров   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
На базе школы №3 гусевские школьники сдавали нормы ГТО
На базе школы №3 гусевские школьники сдавали нормы ГТО
В течении трех дней Гусевские школьники сдавали нормы ГТО
В течении трех дней Гусевские школьники сдавали нормы ГТО
Гусевских школьников протестировали на выполнение норм ГТО
Гусевских школьников протестировали на выполнение норм ГТО
9 мая на улицах города Гусева пройдёт легкоатлетическая эстафета
9 мая на улицах города Гусева пройдёт легкоатлетическая эстафета
борзаковский
# 1борзаковский
Инна Евгеньевна (Филипова), Что же вы такая грустная в такую радостную минуту? Мысли тревожные по работе покоя не дают? Ну ничего страшного. Никто вас выгонять не собирается.Продолжайте трудиться.. Только привыкайте как полагается работать! Согласно своим должностным обязанностям! Как закон предписывает...
Вчера, 14:26   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико