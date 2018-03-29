Гусевская команда заняла третье место в региональном этапе Всероссийского комплекса ГТО

29 марта 2018, 11:39

Вчера 28 марта в городе Калининграде состоялся II этап (региональный) Зимнего Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения в 2018 года.



Участие в соревнованиях приняли сборные команды всех муниципалитетов Калининградской области (с III по VIII ступени).



Каждому участнику предстояло выполнить 4 теста ГТО – плаванье, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, подтягивание (юноши) и сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (девушки).



По результатам теста команда города Гусева заняла 3 место, второе место у спортсменов из Черняховска и первое место заняла сборная Калининграда.

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