В Гусеве 75 учащихся 9-11 классов приняли участие в выполнении нормативов ГТО

29 марта 2018, 13:39

23, 26 и 28 марта 2018 года, на базе МАОУ «СОШ № 3» и ФОК им. Е. М. Попова города Гусева, среди учащихся 9-11 классов МО «Гусевский городской округ» было проведено тестирование выполнения нормативов Всероссийского Фузкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 4 возрастной ступени (13-15 лет) и 5 возрастной ступени (16-18 лет). Напомним, что центром тестирования ВФСК ГТО детей до 18 лет, является МАУ «Спортивная школа города Гусева».



В течении трех дней были организованы прием нормативов (испытаний) по следующим видам это бег 60 метров, подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу , наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание мяча весом 150 гр., кросс на 3 км по пересеченной местности, плавание 50 метров и стрельба из электронного оружия.



Хочется отметить хорошую подготовку ребят к данному мероприятию и работу учителей физкультуры образовательных учреждений.



Всего в данном мероприятии приняло участие 75 учащихся общеобразовательных школ и кадетского корпуса города Гусева, 6 из которых выполнили нормы ВФСК ГТО на золотой знак, 28 человек на серебряный знак и 27 на бронзовый знак. Все протоколы будут направлены Региональному оператору ВФСК ГТО города Калининграда для составления сводного протокола и подготовки приказа о награждении знаками отличия.



Следующие мероприятия по тестированию учащихся школ города Гусева состоится в мае месяце для ребят II ступени (9-10 лет) и III ступени (11-12 лет) .



Выражаем огромную благодарность директору МАОУ «СОШ № 3» Гельфгат Н.О., директору ФОКа города Гусева Карасеву Д. С., за оказанную помощь в предоставлении помещений и спортивного инвентаря при проведении спортивных мероприятий!

371 просмотр | 2 комментария