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В ФОКе прошли областные соревнования по фигурному катанию «Весенние ласточки»

5 апреля 2018, 12:14
В ФОКе прошли областные соревнования по фигурному катанию «Весенние ласточки»
В минувшее воскресенье, 1-го апреля, на ледовой арене гусевского ФОКа соревновались юные фигуристы нашей области. Федерация фигурного катания Калининградской области провела открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «Весенние ласточки».

В этом старте приняло участие 70 детей от 5 до 12 лет, из них 32 фигуриста нашего города. 11 спортсменов представляли ДЮЦ тренер Макаров А.С., и 21 спортсмен представители Областной СШ по ЗВС тренер Шинтарь Е. В. Среди 8 разыгранных комплектов медалей — 11 медалей завоевали гусевские фигуристы.

Места распределились следующим образом:

Юный Фигурист (мальчики)
Пермяков Роман- 1 место (тренер Шинтарь Е.В)

Юный фигурист (девочки)
Галактионова Ульяна — 1 место (тренер Шинтарь Е.В)
Маланчук Ульяна — 2 место (тренер Макаров А.С)

3 юн. разряд (девочки)
Голышева Варвара — 3 место (тренер Шинтарь Е.В)

2 юн. разряд (мл. группа)
Китаева Софья — 3 место (тренер Шинтарь Е.В)

2 юн.разряд (ст. группа)
Даниленко Полина — 1 место (тренер Макаров А.С)

1 юн. (мальчики)
Загорскийй Кирилл- 1 место (тренер Макаров А.С)
Топоров Максим — 2 место (тренер Шинтарь Е.В)

1 юн. разр. (девочки)
Алексеева Алина — 1 место (тренер Шинтарь Е.В)
Ходякова Анастасия — 2 место (тренер Шинтарь Е.В)
Сазонова Дарина — 3 место (тренер Шинтарь Е.В)

Выполнили разряды: Пермяков Р., Галактионова У., Маланчук У., Голышева В., Моссур П., Даниленко П., Алексеева А., Сазонова Д., Загорский К.

Поздравляем наших фигуристов и тренеров с успешным выступлением на родном льду!

Сезон ещё не окончен, желаем новых побед и удачных стартов!
фигурное катание соревнование
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