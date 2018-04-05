В ФОКе прошли областные соревнования по фигурному катанию «Весенние ласточки»

5 апреля 2018, 12:14

В минувшее воскресенье, 1-го апреля, на ледовой арене гусевского ФОКа соревновались юные фигуристы нашей области. Федерация фигурного катания Калининградской области провела открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «Весенние ласточки».



В этом старте приняло участие 70 детей от 5 до 12 лет, из них 32 фигуриста нашего города. 11 спортсменов представляли ДЮЦ тренер Макаров А.С., и 21 спортсмен представители Областной СШ по ЗВС тренер Шинтарь Е. В. Среди 8 разыгранных комплектов медалей — 11 медалей завоевали гусевские фигуристы.



Места распределились следующим образом:



Юный Фигурист (мальчики)

Пермяков Роман- 1 место (тренер Шинтарь Е.В)



Юный фигурист (девочки)

Галактионова Ульяна — 1 место (тренер Шинтарь Е.В)

Маланчук Ульяна — 2 место (тренер Макаров А.С)



3 юн. разряд (девочки)

Голышева Варвара — 3 место (тренер Шинтарь Е.В)



2 юн. разряд (мл. группа)

Китаева Софья — 3 место (тренер Шинтарь Е.В)



2 юн.разряд (ст. группа)

Даниленко Полина — 1 место (тренер Макаров А.С)



1 юн. (мальчики)

Загорскийй Кирилл- 1 место (тренер Макаров А.С)

Топоров Максим — 2 место (тренер Шинтарь Е.В)



1 юн. разр. (девочки)

Алексеева Алина — 1 место (тренер Шинтарь Е.В)

Ходякова Анастасия — 2 место (тренер Шинтарь Е.В)

Сазонова Дарина — 3 место (тренер Шинтарь Е.В)



Выполнили разряды: Пермяков Р., Галактионова У., Маланчук У., Голышева В., Моссур П., Даниленко П., Алексеева А., Сазонова Д., Загорский К.



Поздравляем наших фигуристов и тренеров с успешным выступлением на родном льду!



Сезон ещё не окончен, желаем новых побед и удачных стартов!

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