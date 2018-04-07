В ФОКе прошли международные учебно-тренировочные сборы по вольной борьбе

7 апреля 2018, 15:53

С 25 марта по 6 апреля 2018 года на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева проходили учебно-тренировочные сборы по вольной борьбе.



Участниками сборов стали 156 спортсменов и их представители из 12 стран: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Германии, Швейцарии, Греции, Казахстана, Израиля и России. Ребята готовились к чемпионатам и первенствам Европы, которые будут проходить в городе Каспийске в конце апреля этого года.



Ежедневные тренировки на ковре в универсальном зале комплекса совмещались с посещением спортсменами бассейна и тренажерного зала.



«Мы очень довольны тем местом, где проходили наши тренировки и отношением к спортсменам. Ребятам везде шли навстречу, никаких проблем не возникало. Хочется продолжать традицию проведения сборов в этом месте и дальше развивать это спортивно-массовое мероприятие», — поделился впечатлениями один из организаторов сборов, тренер Андрей Александрович Ледик.



Мероприятия такого уровня проводятся в Физкультурно-оздоровительном комплексе уже не первый раз и с каждым разом число стран-участниц только увеличивается.



«ФОК становится площадкой по обмену опытом как для спортсменов, так и для тренеров. Существующая инфраструктура позволяет проводить сборы, тренировки и соревнования по различным видам спорта. Благодаря поддержке администрации МО „Гусевский городской округ“ и Министерства спорта КО улучшается материально- техническая база, что позволяет открывать новые направления и проводить крупные соревнования. В летний период на ледовой арене проведут УТС хоккеисты и фигуристы из Санкт-Петербурга. Благодаря наличию защитных матов прорабатываем возможность проведения сборов по шорт-треку. Предварительно планируют свой приезд представители Смоленска, Ярославля, Санкт-Петербурга! Мы всегда открыты к предложениям и оказываем поддержку всем делегациям, чтобы о нашем городе и комплексе остались самые лучшие воспоминания, которые обязательно приведут к новым встречам», — рассказывает директор Физкультурно-оздоровительного комплекса Дмитрий Сергеевич Карасев.

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