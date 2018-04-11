/ / / Гусевцы приняли участие в пробеге в Гольдапе, посвященном всемирному Дню осведомления аутизма

11 апреля 2018, 11:54

Лариса Павлова

8 апреля в честь Всемирного Дня Осведомленности Аутизма состоялся легкоатлетический пробег на дистанции 5 км. В нём могли принимать участие все желающие независимо от возраста. Пробег проходил в курортной зоне города Гольдапа на променаде.Наш город Гусев представляла команда клуба «Бег и здоровье» и юные спортсмены из клуба «Самурай» каратэ-до школы 3 составом из 11 человек разной возрастной категории. Подобные мероприятия не только формируют здоровый образ жизни, укрепляют спортивный дух, но и создают атмосферу настоящего спортивного праздника.Спорт всегда приносит только радость и удовольствие, развиваешься физически, тренируешь свою выносливость и силу, закаляешь свое здоровье. Вот и наши спортсмены на славу посоревновались, было весело и интересно.В соревновании приняло участие около 100 участников. Наша команда как никогда была настроена на победу.Все участники получили свои заслуженные медали и памятные футболки.Это всегда интересно, увлекательно, помогает сплотить ребят и развивает командный дух.На улице чудесный ясный день, тепло, пахло травами, и пели птицы. К счастью, без духоты и можно с удовольствием провести время на улице.После окончания соревнований для всех участников был организован сладкий стол с чаепитием, прекрасное звуковое оформление праздника. Концерт живой музыки музыкантов из республики Литва.Огромное спасибо нашему дорогому и уважаемому тренеру Орешко Владимиру Петровичу за поездку на такое интересное мероприятие. Так же с его стороны было организовано коллективное посещение бассейна, где наши дети прекрасно провели время после тяжелого легкоатлетического пробега.Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов!