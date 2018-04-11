Стройцентр
/ / / Гусевцы приняли участие в пробеге в Гольдапе, посвященном всемирному Дню осведомления аутизма
Информационный сайт города Гусева

Гусевцы приняли участие в пробеге в Гольдапе, посвященном всемирному Дню осведомления аутизма

11 апреля 2018, 11:54
Гусевцы приняли участие в пробеге в Гольдапе, посвященном всемирному Дню осведомления аутизма
8 апреля в честь Всемирного Дня Осведомленности Аутизма состоялся легкоатлетический пробег на дистанции 5 км. В нём могли принимать участие все желающие независимо от возраста. Пробег проходил в курортной зоне города Гольдапа на променаде.

Наш город Гусев представляла команда клуба «Бег и здоровье» и юные спортсмены из клуба «Самурай» каратэ-до школы 3 составом из 11 человек разной возрастной категории. Подобные мероприятия не только формируют здоровый образ жизни, укрепляют спортивный дух, но и создают атмосферу настоящего спортивного праздника.

Спорт всегда приносит только радость и удовольствие, развиваешься физически, тренируешь свою выносливость и силу, закаляешь свое здоровье. Вот и наши спортсмены на славу посоревновались, было весело и интересно.

В соревновании приняло участие около 100 участников. Наша команда как никогда была настроена на победу.

Все участники получили свои заслуженные медали и памятные футболки.

Это всегда интересно, увлекательно, помогает сплотить ребят и развивает командный дух.

На улице чудесный ясный день, тепло, пахло травами, и пели птицы. К счастью, без духоты и можно с удовольствием провести время на улице.

После окончания соревнований для всех участников был организован сладкий стол с чаепитием, прекрасное звуковое оформление праздника. Концерт живой музыки музыкантов из республики Литва.

Огромное спасибо нашему дорогому и уважаемому тренеру Орешко Владимиру Петровичу за поездку на такое интересное мероприятие. Так же с его стороны было организовано коллективное посещение бассейна, где наши дети прекрасно провели время после тяжелого легкоатлетического пробега.

Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов!

Лариса Павлова
пробег Польша
133 просмотра
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
В Гусеве прошёл легкоатлетический пробег в честь Дня защитника Отечества
В Гусеве прошёл легкоатлетический пробег в честь Дня защитника Отечества
Полумарафон Гусев-Голдап прошел почти без гусевцев – участие в нем принял только один наш земляк
Полумарафон Гусев-Голдап прошел почти без гусевцев – участие в нем принял только один наш земляк
Гусевские каратисты приняли участие в открытом турнире Краснознаменского округа
Гусевские каратисты приняли участие в открытом турнире Краснознаменского округа
Гусевские спортсмены приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Из Зимы в Весну»
Гусевские спортсмены приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Из Зимы в Весну»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»