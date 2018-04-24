21 апреля 2018 года прошли соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады среди территориальных отделов МО «Гусевский городской округ». Как сообщается в группе городского Стадиона, участие в соревнованиях приняли команды из четырех территориальных отделов: Михайловский, Калининский, Кубановский, Маяковский.
Командные места распределились в следующем порядке:
I — Калининский ТО
II — Михайловский ТО
III — Маяковский ТО
IV — Кубановский ТО
Победителями личного первенства стали:
Мужчины
I — Лебедев Евгений
II — Евдокимов Андрей
III — Смоляков Юрий
Женщины
I — Казаченко Татьяна
II — Демченко Валентина
III — Передельская Татьяна
В Гусевском городском округе прошли соревнования по настольному теннису
24 апреля 2018, 13:48
теннис соревнование
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