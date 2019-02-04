/ / / В Гусеве прошли соревнования по шахматам в рамках спартакиады округа

В минувшую субботу на территории нашего округа стартовала Спартакиада МО «Гусевский городской округ» среди организаций, предприятий, учреждений и отдельно среди территориальных отделов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Первый вид Спартакиады проводился по шахматам. В соревнованиях среди организаций, предприятий и учреждений приняли участие 9 команд: ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум», воинская часть, МАДОУ «Детский Сад № 5», МАДОУ «Детский сад № 26», «Технополис GS», ООО «Гусевский консервный комбинат», АО «Утилизация мусора», Гусевская ТЭЦ, Администрация МО «Гусевский городской округ». Среди территориальных отделов — 2 команды: Михайловский территориальный отдел и Калининский территориальный отдел.
Итоги первого вида (шахматы) Спартакиады среди организаций, предприятий и учреждений МО «Гусевский городской округ»:
1 место — Гусевская ТЭЦ;
2 место — Администрация МО «Гусевский городской округ»;
3 место — «Технополис GS».
Среди территориальных отделов:
1 место — Михайловский территориальный отдел;
2 место — Калининский территориальный отдел.
В личном первенстве на первой доске места распределились следующим образом:
1 место — Авазимбетов К.Т.;
2 место — Буев М.Н.
3 место — Фицнер Н.А.
На второй доске:
1 место — Громов П.П.;
2 место — Фёдоров П.В.;
3 место — Хоминич М.А.
По итогам соревнований была сформирована сборная МО «Гусевский городской округ», которая 09 февраля 2019 года в г. Нестерове будет защищать честь нашего города на зональном этапе Спартакиады муниципальных образований Калининградской области.
Следующий вид спартакиады пройдет в марте, где спортсмены будут соревноваться в плавании. От каждой организации могут принять участие минимум 3 спортсмена (2 мужчины и 1 женщина).
По всем вопросам по участию в Спартакиаде МО «Гусевский городской округ» можно обращаться по телефону 8-(40143)-3-53-93 (ГМКСУ «Стадион» г. Гусева).
Приходите и участвуйте в соревнованиях!
В Гусеве прошли соревнования по шахматам в рамках спартакиады округа
4 февраля 2019, 13:26
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