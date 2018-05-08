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В Гусеве прошло первенство по вольной борьбе, посвященное 73-й годовщине Дня Победы

8 мая 2018, 11:55
В Гусеве прошло первенство по вольной борьбе, посвященное 73-й годовщине Дня Победы
6 мая в ФОКе города Гусева состоялось первенство «Спортивной школы города Гусева» по вольной борьбе, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В проведении соревнований приняли участие 60 спортсменов из городов Гусева и Нестерова.

Команду города Гусева представляли спортсмены спортивной школы под руководством тренера Аксютина С.А., Блохина Е.В.. Команду города Нестерова представляли спортсмены тренера преподавателя Казакова Ю.А..

Перед началом соревнований выступил директор спортивной школы города Гусева Хон Игорь Леонтиевич. После слова поздравления произнесли ветеран вооруженных сил СССР, участник боевых действий в составе ограниченного контингента войск в республики Афганистан Новосадов Виктор Михайлович, заслуженный работник физической культуры и спорта России, судья по футболу Всероссийской категории Люлюкин Анатолий Владимирович и директор компании «Профстайл» Мишнёв Виктор Викторович.

По результатам соревнований 1 место в своей весовой категории заняли: Пещериков Андрей, Шабанов Зулкайда, Лосев Стас, Гулюк Богдан, Поляков Евгений, Линикас Иван, Филатов Максим, Обозный Даниил, Плюснин Тимофей, Минаев Евгений, Волынец Артем.

2 место заняли: Кривченко Максим, Мамалиев Саид, Меликов Надир, Кузнецова Софья, Шипуло Матвей, Шемирбаев Рамиль, Бурзак Максим, Сухопарова Диана, Шведко Александр.

3 место заняли: Суслов Никита, Шуваев Юра, Козырева Люба.

Все участники соревнований были награждены грамотами и медалями.

Еще раз поздравляем участников соревнований и тренерский состав с Днем Победы и пожелаем им дальнейших спортивных успехов!
соревнование Спортивная школа города Гусева борьба День Победы
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