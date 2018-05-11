Футбольная команда школы № 1 заняла третье место на областном турнире «Кожаный мяч»

11 мая 2018, 20:19

10 мая футбольная команда школы № 1 заняла третье место на областном турнире «Кожаный мяч». Об этом нам рассказал папа одного из игроков.



Сначала ребята взяли первое место среди школ Гусевского района. Зачем обыграли школы Немана, Озерска и Нестерова. Только потом наши ребята отправились в Калининград, где встретились с сильнейшими командами региона.



Первое место взяла команда из Светлого, второе из Калининграда.



Тренирует наших ребят Александр Юрьевич Лебедев.



Поздравляем юных футболистов и желаем в дальнейшем одних побед!

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