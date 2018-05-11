10 мая футбольная команда школы № 1 заняла третье место на областном турнире «Кожаный мяч». Об этом нам рассказал папа одного из игроков.
Сначала ребята взяли первое место среди школ Гусевского района. Зачем обыграли школы Немана, Озерска и Нестерова. Только потом наши ребята отправились в Калининград, где встретились с сильнейшими командами региона.
Первое место взяла команда из Светлого, второе из Калининграда.
Тренирует наших ребят Александр Юрьевич Лебедев.
Поздравляем юных футболистов и желаем в дальнейшем одних побед!
Футбольная команда школы № 1 заняла третье место на областном турнире «Кожаный мяч»
11 мая 2018, 20:19
футбол соревнование
225 просмотров | 1 комментарий
Другие новости по теме