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Гусевская команда взяла второе место на областном чемпионате по киберспорту «Мир танков»

16 мая 2018, 23:16
Гусевская команда взяла второе место на областном чемпионате по киберспорту «Мир танков»
На калининградской киберспортивной арене «БаZа» накануне впервые состоялся областной чемпионат по киберспорту «Мир танков», посвященный Дню Балтийского флота.

В соревнованиях приняли участие 15 команд из муниципальных образований области. В каждой команде было по три представителя регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» и три военнослужащих.

«Для успешной коммуникации с молодыми людьми необходимо с ними общаться на одном языке, — сказал заместитель руководителя регионального агентства по делам молодежи Денис Калиновский. — Такие мероприятия формируют ценностные ориентиры у молодежи, развивают умение работать в команде, оперативно принимать решения и нести за них ответственность».

Соревнования начались с тестирования участников на знание отечественной истории, включая события Великой Отечественной войны, штурм Кенигсберга, военную технику и персоналии. Затем команды приняли участие в финале чемпионата. Им было необходимо продемонстрировать свои навыки в компьютерной онлайн игре «Мир танков». Она позволяет играть в реальном времени в формате танкового симулятора.

В результате победителем стала команда из Черняховска. Второе место заняла сборная из Гусева, третье — из Калининграда.

Организаторы — агентство по делам молодежи, Центр молодежи, региональное отделение ФКС России, Балтийский флот, региональное отделение Всероссийского движения «Юнармия».
киберспорт юнармия
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