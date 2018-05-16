На калининградской киберспортивной арене «БаZа» накануне впервые состоялся областной чемпионат по киберспорту «Мир танков», посвященный Дню Балтийского флота.
В соревнованиях приняли участие 15 команд из муниципальных образований области. В каждой команде было по три представителя регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» и три военнослужащих.
«Для успешной коммуникации с молодыми людьми необходимо с ними общаться на одном языке, — сказал заместитель руководителя регионального агентства по делам молодежи Денис Калиновский. — Такие мероприятия формируют ценностные ориентиры у молодежи, развивают умение работать в команде, оперативно принимать решения и нести за них ответственность».
Соревнования начались с тестирования участников на знание отечественной истории, включая события Великой Отечественной войны, штурм Кенигсберга, военную технику и персоналии. Затем команды приняли участие в финале чемпионата. Им было необходимо продемонстрировать свои навыки в компьютерной онлайн игре «Мир танков». Она позволяет играть в реальном времени в формате танкового симулятора.
В результате победителем стала команда из Черняховска. Второе место заняла сборная из Гусева, третье — из Калининграда.
Организаторы — агентство по делам молодежи, Центр молодежи, региональное отделение ФКС России, Балтийский флот, региональное отделение Всероссийского движения «Юнармия».
Гусевская команда взяла второе место на областном чемпионате по киберспорту «Мир танков»
16 мая 2018, 23:16
киберспорт юнармия
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